JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang turut menyebar ke negara tetangga tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan perwakilan Malaysia dalam forum dialog kandidat Direktur Jenderal (Dirjen) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Saya harus meminta maaf kepada tetangga saya di Malaysia karena kabut asap yang kami ekspor ke Malaysia. Permohonan maaf saya. Saya berharap Indonesia bisa berbuat lebih baik," kata Budi dalam forum tersebut, dikutip Jumat (20/11).

Diketahui bahwa Budi menjadi salah satu kandidat Dirjen WHO yang saat ini tengah diuji dalam interview dengan negara-negara anggota WHO.

Pernyataan maaf itu disampaikan ketika perwakilan Malaysia menanyakan strategi Budi jika terpilih menjadi Dirjen WHO dalam memperkuat kapasitas manufaktur vaksin dan obat-obatan di kawasan, khususnya Asia Tenggara.

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Perwakilan Malaysia menyoroti ketimpangan akses terhadap produk kesehatan selama krisis. Menurutnya, donasi belum tentu menjamin distribusi yang adil. Karena itu, diperlukan penguatan kapasitas produksi regional agar negara-negara berpenghasilan menengah tidak terus bergantung pada pasokan dari wilayah lain.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Budi menilai persoalan akses obat dengan harga terjangkau tidak hanya dialami Malaysia, tetapi juga banyak negara lain. Dia mencontohkan pengalaman Indonesia yang justru harus membeli vaksin dengan harga lebih mahal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Amerika.

Budi kemudian menyinggung sistem pengadaan bersama atau joint procurement yang telah diterapkan sejumlah organisasi kesehatan internasional. Di antaranya melalui mekanisme dana bergulir (revolving fund) yang dikembangkan Organisasi Kesehatan Pan Amerika (PAHO), serta pengadaan bersama oleh Gavi dan Global Fund.

"Saya sangat percaya jika saya menjadi Direktur Jenderal, ini adalah sesuatu yang akan saya replikasi di seluruh wilayah. Kita tidak perlu membuat roda baru atau memulai dari nol," ucapnya.

Menurut Budi, WHO dapat memanfaatkan pengalaman PAHO dengan melibatkan tenaga ahli yang telah berpengalaman menjalankan mekanisme tersebut. Model serupa kemudian dapat diterapkan di wilayah WHO lainnya untuk memperkuat daya tawar negara dalam memperoleh vaksin dan obat-obatan.

Ia juga menilai WHO perlu memperluas kerja sama dengan Global Fund, Gavi, dan UNICEF. Kolaborasi tersebut dapat diselaraskan dengan agenda reformasi PBB atau UN80 sehingga pengadaan produk kesehatan menjadi lebih efisien.

Budi berharap mekanisme itu tidak hanya meningkatkan keterjangkauan vaksin, tetapi juga obat-obatan berharga mahal, termasuk terapi kanker.