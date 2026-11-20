JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap alasan penundaan ekspose kasus dugaan makar di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat ini (20/11). Hal itu disebabkan penyidik tengah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi.

”Saat ini tim penyidik tipidum masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi oleh awak media.

Lantaran masih melakukan penggeledahan, penyidik menunda ekspose bersama jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya dijadwalkan bakal dilaksanakan hari ini (20/11) di Kejaksaan Agung (Kejagung).

”Ekspose (kasus dugaan makar) dengan JPU ditunda minggu depan,” ucap Susatyo.

Ekspose tersebut rencananya berlangsung usai Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara pada Kamis kemarin (19/11). Dalam gelar perkara tersebut Polri melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan ahli hukum. Susatyo mengungkap beberapa pihak yang dihadirkan dalam gelar perkara tersebut.

”Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” kata saat dihubungi awak media.

Susatyo menekankan bahwa Bareskrim Polri melaksanakan penyidikan dugaan makar tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

”Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ujarnya.

Dalam penanganan kasus dugaan makar, Bareskrim Polri sudah menggeledah rumah milik Irjen Pol Eko Hadi Santoso di bilangan Cipete, Jakarta, pada Selasa malam (17/11). Rumah tersebut diduga dijadikan sebagai posko makar oleh jenderal bintang dua Polri tersebut.