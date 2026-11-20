JawaPos.com - Rencana ekspose kasus dugaan makar di Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini (20/11) batal terlaksana. Bareskrim Polri menjadwal ulang agenda tersebut pekan depan.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media berkaitan dengan rencana ekspose yang melibatkan jaksa penuntut umum (JPU) tersebut.

”Ekspose (kasus dugaan makar) dengan JPU ditunda minggu depan,” kata dia saat dikonfirmasi.

Ekpose tersebut rencananya berlangsung usai Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara pada Kamis kemarin (19/11). Dalam gelar perkara tersebut Polri melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan ahli hukum. Susatyo mengungkap beberapa pihak yang dihadirkan dalam gelar perkara tersebut.

”Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” kata saat dihubungi awak media.

Susatyo menekankan bahwa Bareskrim Polri melaksanakan penyidikan dugaan makar tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

”Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ujarnya.

Dalam penanganan kasus dugaan makar, Bareskrim Polri sudah menggeledah rumah milik Irjen Pol Eko Hadi Santoso di bilangan Cipete, Jakarta, pada Selasa malam (17/11). Rumah tersebut diduga dijadikan sebagai posko makar oleh jenderal bintang dua Polri tersebut.