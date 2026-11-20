JawaPos.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan, pemerintah akan melindungi Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat alami Badak Jawa.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan memastikan tidak ada izin pertambangan yang diterbitkan untuk kawasan konservasi tersebut.

Penegasan itu ditunjukkan dengan tidak menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), bagi perusahaan yang ingin melakukan aktivitas pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Menurut dia, keberadaan habitat yang menjadi tempat hidup satwa langka itu harus dijaga dari berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan.

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“Kalau toh tetap ada, nanti izin PPKH-nya tetap di saya, dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” kata Raja Juli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Raja Juli menyatakan, aktivitas pertambangan semestinya tidak dilakukan di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Ia pun berharap tidak ada wilayah peruntukan pertambangan di kawasan yang berdekatan dengan habitat Badak Jawa tersebut.

Raja Juli menjelaskan, keberadaan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sekitar kawasan Ujung Kulon, sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Saran saya sih lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP,” tegasnya.

Lebih lanjut, Raja Juli menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan akan mengutamakan fungsi konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon.

Ia memastikan, tidak akan memberikan persetujuan yang memungkinkan kegiatan pertambangan berlangsung di dalam kawasan tersebut.