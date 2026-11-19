JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google memberikan penjelasan lebih rinci terkait penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang disebut terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia.

Komdigi menilai langkah pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital perlu didukung. Meski demikian, perusahaan teknologi tetap harus memastikan setiap keputusan moderasi konten dilakukan secara transparan, proporsional, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Laporan Google belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia,” ungkap Komdigi dalam keterangannya, Kamis (19/11).

Komdigi menilai informasi tersebut perlu diperjelas agar temuan Google dapat diverifikasi dan tidak menimbulkan kesalahan dalam mengidentifikasi pihak yang terlibat.

Kementerian juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi harus dijamin tanpa membedakan pandangan atau sikap kelompok tertentu. Termasuk pihak yang mendukung maupun mengkritik pemerintah.

Atas dasar itu, Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google mengenai penindakan ribuan kanal tersebut. Pemerintah juga mendorong penerapan moderasi konten yang terbuka dan berkeadilan, sekaligus memastikan hak masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pendapat di ruang digital tetap terlindungi.

Sebelumnya diberitakan, Google mencatat telah menutup sebanyak 19.372 kanal YouTube yang diduga terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia selama Juli hingga September 2026. Kanal-kanal tersebut teridentifikasi mengunggah konten berbahasa Indonesia yang berisi dukungan terhadap pemerintah.

Informasi itu tercantum dalam laporan Google bertajuk Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang dirilis pada akhir Oktober 2026. Dokumen tersebut merangkum hasil penyelidikan dan tindakan perusahaan terhadap berbagai kampanye operasi pengaruh terkoordinasi di sejumlah platform Google sepanjang kuartal III 2026.

Secara khusus, Google melaporkan telah menghapus 6.888 kanal YouTube pada Juli 2026. Perusahaan mengategorikan kanal-kanal tersebut sebagai bagian dari aktivitas operasi pengaruh terkoordinasi yang berkaitan dengan Indonesia.

“Kampanye tersebut membagikan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dan administrasinya,” demikian keterangan Google dalam laporan tersebut yang diterjemahkan dari bahasa Inggris, dikutip Rabu (18/11).