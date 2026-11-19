JawaPos.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meluruskan informasi terkait rencana translokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke habitat kedua. Dia menegaskan, gagasan pemindahan satwa langka tersebut bukan berasal dari adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Melainkan hasil kajian ilmiah yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.

Raja Juli menyebut studi mengenai kemungkinan menghadirkan habitat kedua bagi Badak Jawa sudah dilakukan sejak dekade 1980-an dan kembali dikaji pada 2015. Karena itu, tidak tepat jika wacana tersebut dikaitkan sebagai gagasan pribadi dari adik Presiden Prabowo Subianto.

“Ada informasi yang juga misleading ya bahwa seolah-olah ide untuk memindahkan atau translokasi Badak Jawa yang ada di Ujung Kulon ke Alas Purwo itu seolah-olah idenya Pak Hashim. Bukan, ini adalah studi yang sudah lama dilakukan, tahun 80-an, 2015, yang mesti baca catatannya,” kata Raja Juli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (19/11).

Nah, Menhut Raja Juli menjelaskan kajian tersebut merupakan inisiatif kalangan ilmuwan yang bertujuan menyiapkan second habitat atau habitat kedua bagi Badak Jawa. Upaya itu dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan populasi satwa yang saat ini masih bergantung pada kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Menurutnya, terdapat sejumlah ancaman yang perlu menjadi pertimbangan dalam upaya perlindungan Badak Jawa. Di antaranya risiko bencana alam seperti aktivitas vulkanologi dan tsunami yang berpotensi mengancam habitat maupun keselamatan populasi badak.

Selain ancaman bencana, keterbatasan kawasan Ujung Kulon juga menjadi perhatian para peneliti. Menurutnya, kondisi habitat yang terbatas dikhawatirkan memicu kepadatan populasi berlebih atau overpopulation, sekaligus meningkatkan risiko perkawinan sedarah (inbreeding).

“Karena ancaman bencana ya, vulkanologi, tsunami, ada potensi juga kemudian apa namanya, wabah penyakit karena apa namanya, habitatnya terbatas ya, dan akan mengakibatkan juga overpopulation karena memang terbatas, termasuk inbreeding ya, kawin sesama satu keturunan,” ujarnya.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, para ilmuwan kemudian mengembangkan gagasan untuk mencari kawasan alternatif sebagai habitat kedua. Langkah itu diharapkan dapat menjadi upaya mitigasi apabila suatu saat terjadi bencana atau ancaman serius terhadap populasi Badak Jawa di habitat utamanya.

“Maka itu ada ide dari para ilmuwan, sekali lagi dari ekonom dan ilmuwan berkembang sampai 2012 sampai sekarang untuk mencari second habitat atau second wild population ya,” tegasnya.

Meski demikian, Raja Juli menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama bagi Badak Jawa. Adapun pengembangan habitat kedua merupakan bagian dari strategi konservasi untuk menjaga kelangsungan hidup spesies tersebut dalam jangka panjang.

Di sisi lain, Raja Antoni juga memberikan penilaian positif terhadap kepedulian Hashim Djojohadikusumo terhadap isu lingkungan dan pelestarian satwa liar. Namun, dia menekankan bahwa pandangannya tersebut disampaikan dalam kapasitas pribadi.

Proses translokasi badak di Taman Nasional Ujung Kulon melibatkan para prajurit TNI. (Puspen TNI)

“Atas nama pribadi ya, bukan atas nama menteri dan Pak Hashim juga bukan atas nama utusan Presiden. Diantara sekian banyak pengusaha yang saya kenal, Pak Hashim ini adalah salah seorang pengusaha ya, dan sangat sedikit jumlahnya dari sekian banyak pengusaha itu yang benar-benar memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap lingkungan hidup, konservasi, maupun penyelamatan atau konservasi satwa liar,” pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Hendra Gunawan seperti dikutip dari laman BRIN Rabu (18/11) mengungkapkan pengembangan habitat kedua Badak Jawa bukan gagasan baru dalam agenda konservasi nasional. Strategi tersebut bahkan telah tercantum dalam Strategy and Action Plan for the Conservation of Rhinos in Indonesia 2007–2017.