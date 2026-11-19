JawaPos.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan rencana pemindahan atau translokasi Badak Jawa untuk membentuk habitat kedua maupun populasi liar kedua masih dalam tahap kajian. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mengambil keputusan terkait rencana tersebut secara terburu-buru.

Menurutnya, seluruh langkah yang nantinya ditempuh harus didasarkan pada kajian mendalam serta rekomendasi para ilmuwan yang memiliki kompetensi di bidang konservasi. “Kita tidak akan pernah mengambil keputusan tanpa ada rekomendasi dari para ilmuwan,” kata Raja Juli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Raja Juli menjelaskan gagasan untuk membangun habitat kedua bagi badak Jawa bukan wacana baru. Ia mengklaim, ide tersebut telah lama dikembangkan oleh kalangan ilmuwan sebagai upaya mengantisipasi berbagai risiko yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa langka tersebut.

Menurut pandangannya, keberadaan populasi Badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon membuat spesies ikonik Indonesia itu rentan terhadap sejumlah ancaman.

Beberapa risiko yang menjadi perhatian antara lain aktivitas vulkanologi, potensi tsunami, penyebaran wabah penyakit, keterbatasan habitat, kepadatan populasi berlebih (overpopulation), hingga perkawinan sedarah (inbreeding).

Ia menekankan berbagai potensi ancaman tersebut menjadi dasar bagi para ilmuwan untuk mengkaji kemungkinan menghadirkan habitat alternatif. Dengan demikian, kelangsungan populasi badak Jawa diharapkan tidak hanya bergantung pada satu kawasan konservasi.

“Maka itu ada ide dari para ilmuwan, sekali lagi dari ekonom dan ilmuwan berkembang sampai 2012 sampai sekarang untuk mencari second habitat atau second wild population,” ujarnya.

Selain kajian soal habitat kedua, Kementerian Kehutanan juga melakukan upaya penguatan penelitian terhadap Badak Jawa di habitat aslinya. Salah satunya melalui pembangunan Java Rhino Study and Conservation Area di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Fasilitas tersebut dikembangkan untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif mengenai Badak Jawa. Kajian mencakup berbagai aspek, mulai dari karakteristik genetik hingga pola perilaku (behavior) satwa tersebut.

Ia mengungkapkan pihaknya juga menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB), untuk mengembangkan fasilitas biobank atau penyimpanan materi biologis. Langkah ini menjadi bagian dari strategi konservasi jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan spesies Badak Jawa.

Populasi Badak Jawa Ujung Kulon yang kurang dari 100 ekor terancam risiko bencana Selat Sunda dan tingkat inbreeding 58,5 persen. (Dok Taman Nasional Ujung Kulon)