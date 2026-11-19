Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, Tiongkok, Kamis (19/11).

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut menjadi tantangan besar yang berpotensi menghambat agenda transformasi Indonesia. Padahal, pemerintah tengah berupaya membangun perekonomian yang lebih kuat, produktif, dan inklusif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prabowo menjelaskan, transformasi nasional yang sedang dijalankan pemerintah harus dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu langkahnya adalah memperluas pemanfaatan teknologi digital di sektor pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

“Dan kisah (transformasi) itu dimulai dari rakyat kami. Kami membawa teknologi digital ke ruang-ruang kelas. Mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi,” kata Prabowo.

Selain sektor pendidikan, pemerintah juga mendorong perubahan di tingkat akar rumput. Upaya tersebut dilakukan melalui modernisasi kawasan perkampungan nelayan serta menghidupkan kembali peran koperasi di desa-desa.

Prabowo menegaskan, masyarakat harus memiliki kemandirian ekonomi sehingga mampu meningkatkan taraf hidup melalui potensi dan kemampuan mereka sendiri.

“Kami percaya bahwa rakyat harus berdiri di atas kaki mereka sendiri. Mereka harus meraih kesejahteraan dari bawah,” tegas Prabowo.

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Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat agenda hilirisasi industri. Langkah ini diarahkan untuk mengolah sumber daya alam yang sebelumnya dijual dalam bentuk bahan mentah menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Prabowo menilai, hilirisasi bukan sekadar meningkatkan nilai ekonomi komoditas Indonesia. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja dengan kualitas yang lebih baik bagi masyarakat.

Namun, Presiden mengakui bahwa pelaksanaan berbagai agenda transformasi tersebut tidak terlepas dari sejumlah hambatan. Persoalan tata kelola pemerintahan hingga praktik ekonomi ilegal masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan.

“Kami masih menghadapi tantangan yang sangat besar. Kami memiliki persoalan tata kelola, korupsi, ilegal ekonomi, dan peredaran narkoba. (Tantangan itu) telah menjadi masalah nyata dengan skala yang luar biasa besar. Kami ingin menghapuskan kemiskinan dan kelaparan untuk rakyat kami,” ucap Prabowo.

Ia memastikan, pemberantasan korupsi dan peredaran narkoba menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mewujudkan transformasi nasional. Sebab, persoalan tersebut dinilai berkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.

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Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa tema KTT APEC tahun ini, yakni Membangun Komunitas Asia-Pasifik untuk Kesejahteraan Bersama, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Indonesia.