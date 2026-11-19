JawaPos.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menepis kabar adanya pembahasan mengenai calon wakil presiden (cawapres) saat dirinya bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia memastikan, pertemuan tersebut tidak menyinggung persoalan politik maupun kandidat pengisi posisi pendamping Presiden Prabowo Subianto.

Sjafrie menegaskan, dirinya hanya menjalankan tugas sebagai pembantu presiden di bidang pertahanan.

"Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu. Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku Menteri Pertahanan dan selaku pembantu Presiden di bidang pertahanan, dan juga saya selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional, Ketua Harian, yang berkomunikasi terus dengan Pak Sufmi Dasco dan juga berkomunikasi dengan Ketua Komisi I," kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Sjafrie kembali menegaskan bahwa tidak ada pembahasan soal posisi Wapres saat bertemu Dasco.

"Saya kan sudah bilang, saya ini pembantu Presiden. Jadi, jangan tanya soal yang di luar urusan peran, tugas, dan fungsi saya," ucap Sjafrie.

Sjafrie menjelaskan, kunjungannya ke Kompleks Parlemen berkaitan dengan koordinasi bersama DPR. Salah satu agenda yang ingin dibicarakan khususnya soal pertahanan negara.

Tidak hanya itu, Sjafrie juga berencana berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. Pembahasan tersebut menyangkut rencana penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

"Untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan. Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 28 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi," ujar Sjafrie.

Menurut Sjafrie, perkembangan situasi dan kebutuhan pertahanan nasional saat ini menuntut adanya pembaruan terhadap regulasi tersebut. Ia menilai, sejumlah aspek penting dalam penyelenggaraan pertahanan belum tertampung secara memadai apabila pemerintah masih berpedoman pada aturan yang diterbitkan pada 2002.

Atas dasar itu, Sjafrie mengaku telah menyampaikan rencana revisi UU Pertahanan kepada Dasco. Usulan tersebut, lanjut dia, mendapatkan respons positif sehingga pembahasan lebih lanjut bersama DPR dapat segera dilakukan.

"Dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi," jelas dia.

Setelah melakukan pertemuan dengan Dasco, Sjafrie melanjutkan komunikasi dengan Pimpinan Komisi I DPR. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membentuk kelompok kerja (pokja) yang akan menggodok berbagai materi perubahan dalam revisi UU Pertahanan.

Sebab, pemerintah menargetkan penyusunan formulasi revisi dapat diselesaikan menjelang akhir 2026. Dengan begitu, proses pembahasan untuk memperbarui Undang-Undang Pertahanan diharapkan dapat dilakukan pada 2027.

Salah satu poin yang dianggap perlu diperjelas dalam regulasi tersebut adalah strategi pertahanan Indonesia. Sjafrie menilai, strategi yang selama ini menjadi pedoman pemerintah belum dicantumkan secara tegas dalam UU Pertahanan yang berlaku.

"Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada, itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita. Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif. Yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain," papar Sjafrie.

Lebih lanjut, Sjafrie menekankan bahwa pendekatan defensif aktif mengartikan bahwa Indonesia tidak memiliki niat untuk melakukan agresi terhadap negara lain. Namun, pemerintah tetap berkewajiban menjaga kedaulatan wilayah teritorial serta melindungi kepentingan nasional dari berbagai potensi ancaman.