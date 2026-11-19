JawaPos.com – Ombudsman RI menanggapi rencana pembentukan klinik pratama di Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ombudsman RI menilai, pelaksanaan program tersebut harus dipastikan berjalan sesuai prosedur dan telah dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

Anggota Ombudsman RI Radian Syam mengatakan, pembentukan klinik pratama dapat dilakukan sepanjang telah memiliki landasan aturan dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

"Kalau itu sudah diamanatkan di dalam aturan ya, dalam Inpres misalkan. Nah, kemudian itu sudah bisa dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian lain, maka kemudian kami melihatnya itu bisa dilakukan," ujar Radian saat konferensi pers, Rabu (18/11).

Dia menjelaskan, Ombudsman akan melihat pelaksanaan kebijakan tersebut dari perspektif potensi maladministrasi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kemungkinan adanya prosedur yang dilanggar dalam proses pembentukan klinik.

"Yang terpenting bagi kami adalah apakah ini terjadi dugaan maladministrasi dari sudut unprosedural atau tidak, ada proses prosedural yang dilanggar atau tidak kan gitu," jelasnya.

Selain itu, Ombudsman juga akan mencermati apabila aturan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah justru tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

"Jadi kami dari Ombudsman berpegang teguh kepada aturan-aturan ya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ya baik itu Undang-undang maupun PP maupun Inpresnya. Bahkan juga ada Permenkop-nya ya. Bahkan kemudian ada Permenkes-nya ya," kata Radian.

Menurut dia, seluruh ketentuan tersebut menjadi acuan Ombudsman dalam mengawasi pelaksanaan program klinik pratama di Kopdes Merah Putih. "Nah, itu menjadi pegangan kami gitu," pungkasnya.

Sebelumnya, tim JawaPos.com telah membedah rencana klinik desa yang menjadi salah satu unit operasional yang dirancang dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Berdasarkan penelusuran, layanan kesehatan ini bukan gagasan baru yang muncul belakangan, melainkan sudah masuk dalam instruksi awal pembentukan Kopdes Merah Putih pada Maret 2025.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, disebutkan bahwa kegiatan usaha koperasi mencakup pengadaan sembilan bahan pokok (sembako), simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan, dan logistik.

“Membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melaksanakan kegiatan meliputi namun tidak terbatas kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, cold storage/pergudangan, dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan," bunyi Diktum kedua Inpres tersebut.

Inpres yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025 itu menjadi landasan percepatan pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih.

Menteri Koperasi (Menkop) juga mendapat mandat menyusun model bisnis koperasi agar pengembangannya sesuai potensi dan karakteristik desa.

Pengaturan teknis mulai diperjelas melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/737/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Desa/Kelurahan dan Apotek Desa/Kelurahan Percontohan. Keputusan yang ditetapkan pada 18 Juli 2025 itu mengatur penyelenggaraan klinik dan apotek percontohan yang dijalankan badan usaha koperasi desa/kelurahan Merah Putih.

Dalam skema tersebut, koperasi menjadi induk usaha Klinik Desa. Pengelolaan klinik mencakup administrasi keuangan dan pengangkatan kepala klinik dengan persetujuan kepala puskesmas.

Pelayanan kesehatan juga dikembangkan secara koordinatif dengan puskesmas setempat. Selanjutnya, pada Agustus 2025, Kementerian Koperasi mendorong percepatan operasionalisasi Klinik Desa dan Apotek Desa. Pemerintah juga membahas dukungan teknis serta relaksasi aturan bersama Kementerian Kesehatan agar kedua layanan tersebut dapat berjalan.

“Kita telah bersepakat untuk membuat beberapa relaksasi dari peraturan-peraturan yang ada dan juga teknis operasionalisasi pengelolaan apotek desa dan klinik desa yang ada di setiap Koperasi Desa (Merah Putih),” kata Ferry Juliantono saat masih menjabat Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (12/8/2025).

Ferry optimistis model bisnis kopdes yang telah disusun Kemenkop akan lebih sempurna dengan relaksasi aturan yang segera diluncurkan oleh Kemenkes itu. Keberadaan gerai apotek dan klinik desa bukan hanya menghadirkan layanan kesehatan di tingkat desa, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi melalui koperasi.

Sementara terkait dengan proses izin operasi apotek dan klinik desa, telah disepakati untuk dibuat secara kolektif demi percepatan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sebaiknya izin sekaligus saja, sehingga nanti Kemenkes tidak perlu keluarkan izin satu per satu. Presiden ingin semua cepat, jadi kita harus percepat. Melalui juknis yang sudah ada, kita akan gencarkan sosialisasi secara masif ke bawah,” ujar Ferry.

Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kegiatan operasional Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan juga disebutkan pada Pasal 42 huruf d dan e.