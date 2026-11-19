JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan dengan membenahi infrastruktur pengendali banjir di sejumlah kawasan. Pembangunan rumah pompa, peningkatan kapasitas saluran, hingga normalisasi sungai dikebut untuk memperlancar aliran air dan mengurangi risiko genangan.

Langkah tersebut dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan yang selama ini rawan terdampak genangan. Selain pembenahan infrastruktur, Pemkot Surabaya juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta (PJT) I, serta instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sungai dan saluran air.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penanganan banjir membutuhkan pembenahan infrastruktur secara menyeluruh. Sebab, sebagian besar sungai di Surabaya merupakan saluran irigasi yang tidak dirancang untuk menampung debit air dalam jumlah besar ketika hujan turun.

"Surabaya ini sungainya sebagian besar merupakan saluran irigasi, bukan sungai untuk menampung banjir. Karena itu memang harus dibangun rumah pompa air," kata Wali Kota Eri, Rabu (18/11/2026).

Meski sejumlah sungai berada di bawah kewenangan BBWS dan Pemprov Jawa Timur, Pemkot Surabaya tetap berupaya mengambil peran dalam penanganannya. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dan perizinan dengan instansi yang memiliki kewenangan.

Menurutnya, pemeliharaan saluran menjadi bagian penting dalam mencegah banjir. Karena itu, penanganan tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah pompa, tetapi juga mencakup perbaikan dan pelebaran saluran untuk meningkatkan kelancaran aliran air.

"Karena Surabaya bisa banjir jika (saluran) tidak dirawat. Maka, kami membangun, memperbaiki, dan memperlebar saluran-saluran tersebut agar tidak terjadi banjir," katanya.

Pembangunan rumah pompa untuk mengatasi banjir di Surabaya. (Istimewa).

Salah satu upaya yang kini dikebut adalah pembangunan lima rumah pompa baru. Seluruh fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Desember 2026 sehingga dapat memperkuat pengendalian genangan ketika intensitas hujan meningkat.

"Menjelang musim hujan, saya memohon doa dari seluruh masyarakat agar benar-benar tidak ada lagi genangan. Insyaallah seluruh pekerjaan pembangunan lima rumah pompa sudah bisa beroperasi pada 1 Desember 2026," tutur Wali Kota Eri.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan pengertian selama pembangunan infrastruktur berlangsung. Sejumlah pekerjaan, termasuk perbaikan jalan dan pembangunan box culvert, memang membutuhkan penyesuaian aktivitas warga di sekitar lokasi.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah bersedia memahami ketika kami melakukan perbaikan jalan dan pembangunan box culvert. Saya berterima kasih atas pengertian masyarakat. Semoga dengan doa dari seluruh warga, Surabaya tidak lagi mengalami banjir," katanya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Hidayat Syah menjelaskan, lima rumah pompa baru tersebut dibangun di kawasan Nginden Intan Selatan, Panjang Jiwo, Tambak Segaran, Dharmahusada, dan Tanjungsari. Selain rumah pompa, Pemkot Surabaya juga membangun bozem di kawasan Tanjungsari.

"Jadi ada 10 rumah pompa yang baru dibangun. Nah, lima dari 10 rumah pompa yang sebelumnya dikunjungi Pak Wali Kota itu yang benar-benar krusial," kata Hidayat.

Ia menyebutkan, progres pembangunan lima rumah pompa tersebut rata-rata telah mencapai lebih dari 85 persen. Pemkot Surabaya menargetkan pengujian operasional atau commissioning dimulai pada 20 November 2026 agar seluruh fasilitas siap difungsikan sesuai jadwal. "Kita berharap tanggal 20 November ini mulai commissioning, sudah mulai tes pompa. Supaya nanti pada saat 1 Desember sudah beroperasi," harapnya.

Salah satu rumah pompa yang disiapkan untuk mempercepat aliran air berada di kawasan Nginden Intan Selatan. Selama ini, kawasan Semolowaru, Nginden Intan, dan Manyar kerap mengalami kenaikan debit air ketika hujan turun.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DSDABM Surabaya membangun sistem pompa terintegrasi dengan membuat jalur pintas atau shortcut yang mengarahkan aliran air menuju Kali Jagir. Sistem ini dilengkapi pintu air di saluran Semolowaru serta pembangunan box culvert yang mengalirkan air melalui lahan milik Gereja Bethany Nginden.

"Dari dulu Semolowaru, Nginden, Manyar memang airnya selalu tinggi. Hujan sedikit saja naik airnya. Jadi kami ambil langkah shortcut di (area lahan) Gereja Bethany," kata Hidayat.

Melalui sistem terintegrasi tersebut, total kapasitas pompa di Nginden Intan Selatan direncanakan mencapai 23 meter kubik per detik. Pekerjaan ditargetkan rampung pada November sehingga fasilitas dapat difungsikan pada Desember 2026. "Jadi, pompa di situ nanti totalnya ada 23 m3 per detik. Makanya kami usahakan November selesai dan Desember sudah beroperasi," tuturnya.

Di luar pembangunan rumah pompa, Pemkot Surabaya juga melanjutkan penanganan titik-titik genangan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Hidayat menyebutkan, sebanyak 414 titik genangan telah ditangani hingga 2025. Namun, masih terdapat sekitar 124 titik yang membutuhkan intervensi lanjutan.

"Jadi secara kumulasi sampai 2025, sudah kita tangani hampir 414 titik genangan. Tapi kita masih punya PR sekitar 124 titik genangan. Intervensinya nanti kita harapkan 2027 dan 2028 itu sudah tuntas," kata dia.

Pada 2026, penanganan difokuskan pada titik-titik genangan yang selama ini paling mengganggu aktivitas masyarakat. Beberapa di antaranya berada di Jalan Raya Tenggilis Mejoyo sekitar SMA Negeri 14, Jalan Dharmawangsa dekat kamar jenazah RSUD Dr. Soetomo, Tanjungsari, Tambak Mayor, hingga Margomulyo.

Sementara itu, penanganan sungai yang berada di luar kewenangan Pemkot Surabaya dilakukan melalui koordinasi dengan BBWS dan Pemprov Jawa Timur. Sejumlah sungai yang menjadi perhatian antara lain Kali Jeblokan, Kali Perbatasan, Kali Jagir, Kali Surabaya, dan Kalimas.

Hidayat menjelaskan, sebagian sungai tersebut masih memiliki karakteristik sebagai saluran irigasi yang kedalamannya disesuaikan dengan kebutuhan pengairan persawahan. Namun, perkembangan kawasan perkotaan membuat kebutuhan pengelolaan aliran air turut berubah.

Atas kondisi tersebut, Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengusulkan normalisasi sungai. Setelah memperoleh izin, pemkot kemudian melakukan sejumlah pekerjaan, mulai dari pengerukan atau normalisasi hingga pembangunan plengsengan.

"Mereka mengizinkan kita untuk intervensi. Jadi kita boleh gali (normalisasi) sendiri, pasang CCSP (Corrugated Concrete Sheet Pile), dan plengseng. Kita meminta izin dan mereka mengizinkan," jelas Hidayat.

Upaya pemeliharaan sungai juga dilakukan melalui kolaborasi DSDABM dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya. Salah satunya di Kali Makmur atau Kali Kedurus yang dibersihkan dari eceng gondok sekaligus dinormalisasi secara bertahap.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga melakukan pembersihan di Kali Perbatasan. Sungai yang berada di bawah kewenangan BBWS tersebut memiliki panjang sekitar 15 kilometer dan berbatasan langsung dengan wilayah Surabaya-Sidoarjo.

Dalam kegiatan tersebut, DSDABM mengerahkan sejumlah alat berat untuk mendukung proses normalisasi. Sementara itu, DLH menurunkan personel Satgas beserta tiga perahu karet untuk membantu mengangkat eceng gondok sekaligus menjaga kebersihan aliran sungai.

Kepala DLH Kota Surabaya M Fikser mengatakan, pembersihan Kali Perbatasan dilakukan secara menyeluruh dan akan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin selama musim hujan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi sungai tetap terjaga setelah proses pembersihan. "Jadi memang sekarang kita lakukan pembersihan secara total bersama dengan teman-teman DSDABM. Nanti kemudian kita lakukan perawatan menjaga sampai di musim hujan," kata Fikser.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, DLH mengerahkan tiga tim Satgas yang masing-masing diperkuat 15 personel dan satu perahu karet. Dengan total sekitar 45 personel, kegiatan tidak hanya mencakup pembersihan, tetapi juga pemeliharaan setelah proses normalisasi selesai.

"Jadi ada sekitar 45 orang yang kita turunkan untuk melakukan perawatan, pembersiham. Mulai dari membantu teman-teman PU (DSDABM) sampai nanti pasca pembersihan akan dijaga oleh teman-teman DLH," ujarnya.

Fikser menegaskan, keterlibatan Pemkot Surabaya dalam penanganan sungai merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut dia, perbedaan kewenangan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk bekerja sama selama penanganan tersebut menyangkut kepentingan warga.

"Kita tidak melihat itu menjadi kewenangan siapa, tapi bagaimana pemerintah kota melakukan pembersihan untuk memberikan layanan terbaik kepada warga Surabaya," tuturnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari perhatian Wali Kota Eri Cahyadi terhadap potensi banjir yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Pihaknya berharap kolaborasi lintas instansi dan pembenahan infrastruktur yang dilakukan dapat mengurangi risiko genangan saat curah hujan meningkat.