JawaPos.com - Hari Toilet Sedunia diperingati setiap 19 November untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap krisis sanitasi global. Peringatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong tindakan nyata dalam memperluas akses sanitasi yang aman bagi seluruh masyarakat.

Hingga kini, sekitar 3,4 miliar orang di dunia masih hidup tanpa akses terhadap layanan sanitasi yang dikelola dengan aman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan toilet dan sanitasi masih menjadi tantangan besar di berbagai negara.

Dikutip dari UN Water, Hari Toilet Sedunia pertama kali ditetapkan oleh Organisasi Toilet Dunia (World Toilet Organization) pada 2001. Selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengakui peringatan tersebut pada 2013.

Sejak saat itu, Hari Toilet Sedunia menjadi salah satu momentum global untuk mengampanyekan pentingnya akses terhadap fasilitas toilet dan sanitasi yang layak.

Setiap tahun, UN-Water, mekanisme koordinasi PBB untuk urusan air dan sanitasi, menetapkan tema khusus sebagai fokus kampanye Hari Toilet Sedunia.

Pada 2026, tema yang diangkat adalah Sanitasi dan Kesetaraan Gender. Kampanye tahun ini menyoroti pentingnya akses terhadap toilet yang aman dan nyaman, termasuk ketersediaan sabun, air bersih, serta fasilitas kebersihan menstruasi.

Akses terhadap fasilitas tersebut dinilai penting untuk melindungi sekaligus memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Sebab, keterbatasan sanitasi yang aman dapat meningkatkan risiko kesehatan dan keselamatan, sekaligus menghambat aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari.