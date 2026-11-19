JawaPos.com - Sanitasi yang aman harus menjadi hak semua orang, terutama perempuan dan anak perempuan yang selama ini lebih rentan menghadapi risiko kesehatan dan keselamatan akibat keterbatasan akses toilet layak. Hal tersebut ditekankan UN Secretary-General’s Special Envoy on Water Retno Marsudi dalam memperingati Hari Toilet Sedunia yang jatuh pada 19 November ini.

Eks Menteri Luar Negeri RI itu menegaskan, perempuan dan anak harus dilibatkan dalam menentukan desain hingga lokasi fasilitas sanitasi. Sebab, kebutuhan mereka kerap terabaikan dalam penyediaan toilet di berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, tempat kerja, pasar, hingga fasilitas pelayanan kesehatan.

"Pada Hari Toilet Sedunia, saya ingin mengajukan pertanyaan sederhana: siapa yang memutuskan seperti apa toilet yang aman dan di mana letaknya? Orang-orang yang menggunakannya harus memiliki suara, terutama perempuan dan anak perempuan yang kebutuhannya terlalu sering diabaikan," ujar Retno di Instagramnya dengan terjemahan Indonesia, dikutip Kamis (19/11).

Menurutnya, sanitasi yang tidak aman berdampak terhadap kesehatan, keselamatan, hingga kesempatan perempuan dan anak perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal, akses terhadap sanitasi yang aman merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Retno menyebut, tema Hari Toilet Sedunia tahun ini, Toilet Aman, Masa Depan yang Setara, menjadi pengingat bahwa penyediaan fasilitas sanitasi harus melibatkan masyarakat yang menggunakannya.

"Toilet yang aman tidak hanya harus dirancang untuk perempuan dan anak perempuan; toilet itu harus dirancang bersama mereka," tegasnya.

Karena itu, Retno mendorong pemerintah, komunitas, dan mitra pembangunan untuk lebih banyak mendengarkan aspirasi perempuan serta mendukung kepemimpinan mereka dalam penyediaan fasilitas sanitasi.

Investasi terhadap layanan sanitasi yang aman dan inklusif juga perlu diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Retno turut mengaitkan momentum Hari Toilet Sedunia dengan persiapan menuju Konferensi Air PBB 2026. Dia berharap komitmen untuk menghadirkan sanitasi yang setara tidak berhenti sebagai wacana, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata.