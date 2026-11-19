JawaPos.com – Ombudsman RI menyoroti pengunduran diri sejumlah manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diduga dipicu persoalan penempatan kerja. PT Agrinas Pangan Nusantara diminta memastikan mekanisme penempatan dan relokasi tidak menghambat operasional koperasi.

Anggota Ombudsman RI Radian Syam mengatakan, pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada PT Agrinas. Sejumlah manajer dilaporkan mengundurkan diri karena lokasi penempatan tidak sesuai harapan atau terlalu jauh dari tempat tinggal keluarga.

"Kemudian ya karena memang ada beberapa teman-teman manajer koperasi yang mundur mungkin karena tidak sesuai dengan lokasinya atau kemudian jauh dengan keluarganya," ujar Radian saat konferensi pers, Rabu (18/11).

Menanggapi persoalan itu, PT Agrinas menyampaikan bahwa manajer koperasi tetap ditempatkan dengan membuka mekanisme relokasi. Kebijakan tersebut mempertimbangkan jarak tempat tinggal masing-masing manajer.

Radian menilai, mekanisme relokasi tersebut merupakan langkah korektif yang baik. Namun, Ombudsman menekankan bahwa persoalan penempatan manajer tidak boleh menghambat percepatan operasional KDKMP.

"Jadi jika memang ada teman-teman manajer koperasi desa yang mundur dan kemudian PT Agrinas sudah mencoba melakukan mekanisme relokasi, ini adalah sebuah tindakan korektif yang baik," jelasnya.

Dia menegaskan, Ombudsman akan terus memantau mekanisme penempatan manajer agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Sebab, keberadaan manajer dan kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mendorong koperasi segera beroperasi.