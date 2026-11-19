JawaPos.com – Penumpukan ratusan mobil pick up dan truk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di hamparan lahan kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, menjadi sorotan Ombudsman RI.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan persoalan baru apabila kendaraan yang telah disediakan pemerintah justru dibiarkan tidak terpakai.

Anggota Ombudsman RI Radian Syam mengatakan, penumpukan kendaraan itu tidak terlepas dari belum maksimalnya operasional KDKMP di sejumlah daerah. Padahal, kendaraan tersebut disiapkan untuk menunjang kegiatan koperasi.

"Kami juga mendorong jangan sampai kemudian hal ini ditelantarkan karena ini kan juga nanti akan dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru," ujar Radian dalam konferensi pers, Rabu (18/11).

Menurut dia, pemerintah perlu segera memastikan koperasi beroperasi agar kendaraan operasional yang telah disediakan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

"Karena itu yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kami mendorong segeranya beroperasi apa KDKMP ya mungkin ini karena belum beroperasinya secara maksimal. KDKMP yang ada di beberapa daerah. Jadi, sehingga masih ada penumpukan-penumpukan kendaraan operasional gitu ya," jelasnya.