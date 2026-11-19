JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengaku namanya turut disebut sejumlah pengamat hingga warganet sebagai sosok yang berpotensi mengisi jabatan wakil presiden. Namun, KDM menegaskan tidak tertarik dan memilih fokus menuntaskan tugasnya sebagai gubernur.

Sebagai alternatif, KDM justru mengusulkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi posisi wakil presiden yang masih menyisakan masa jabatan tiga tahun.

"Saat ini banyak orang, pengamat, warganet yang membicarakan kekosongan jabatan wakil presiden. Nama saya banyak disebut juga oleh pengamat, muncul di berita, bahkan menjadi pembicaraan di media sosial," kata Dedi dalam video yang disampaikan kepada publik, Kamis (19/11).

Namun ia menegaskan tidak ingin terlibat dalam pembicaraan mengenai pengisian jabatan tersebut. Ia memilih berkonsentrasi menjalankan tanggung jawabnya memimpin Jawa Barat.

"Saya tegaskan bahwa saya berfokus untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai gubernur," ucapnya.

Kader Gerindra itu pun kemudian menyebut nama Sufmi Dasco Ahmad atau yang akrab disapa Bang Dasco sebagai figur yang menurut pandangannya layak dipertimbangkan. Ia menilai Dasco selama ini kerap tampil dalam penyelesaian berbagai persoalan nasional.

Menurut Dedi, Dasco juga memiliki peran dalam membangun hubungan harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif. Selain itu, Dasco disebut mampu menjadi mediator antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, aktivis, dan berbagai kalangan.

"Menurut saya figur ini layak untuk mengisi jabatan wakil presiden yang sisa masa jabatannya tiga tahun ke depan," ungkapnya.

Meski begitu, KDM menegaskan usulan tersebut merupakan pendapat pribadinya. Keputusan mengenai pengisian jabatan wakil presiden tetap berada dalam kewenangan konstitusional presiden dan MPR.