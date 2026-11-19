JawaPos.com - Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 mengatur mekanisme pelaksanaan sidang etik.

Dalam aturan baru yang diteken oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 16 November 2026 itu tersirat bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP) pekan depan tak harus dipimpin Kapolri Suyudi.

Dalam Pasal 42 perpol tersebut disampaikan bahwa susunan organisasi KKEP terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota.

Pasal yang sama juga menyebut, ketua dan wakil ketua merangkap anggota KKEP. Sementara keanggotaan KKEP bisa diisi oleh personel Polri berpangkat setingkat lebih tinggi dari terduga pelanggar, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

”Saya kira perpol itu sudah mengatur sedemikian rupa, baik kepangkatan maupun cara bersidangnya nanti,” ucap Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam pada Kamis (19/11).

Menurut Anam, apapun susunan organisasi KKEP yang menyidangkan Listyo Sigit harus bersandar pada legalitas. Saat ini, legalitas sidang etik tersebut adalah Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Karena itu, Kompolnas tidak terlalu menyoroti susunan personel Polri yang masuk dalam jajaran ketua, wakil ketua, maupun anggota dalam sidang etik mantan kapolri tersebut.

”Apapun itu, yang paling penting dalam sidang KKIP adalah memang harus ada legalitasnya, legalitas sudah ada, ayo kita lihat secara bersama-sama perpol itu dilakukan,” tegasnya.

”Siapa pun nanti ketua maupun anggota majelisnya, saya kira yang penting tidak bertentangan dengan perpol yang sudah dibuat. Karena memang sidang KKIP itu harus memiliki aspek legal, aspek hukum, dan sah,” tegasnya.

Berkaitan dengan mekanisme sidang dapat dilaksanakan secara luring (langsung) atau daring (online), Kompolnas juga tidak terlalu ambil pusing. Anam kembali menegaskan bahwa aturan perpol baru memungkinkan sidang tersebut dilaksanakan secara langsung dengan menghadirkan terduga pelanggar, maupun sidang secara daring tanpa kehadiran terduga pelanggar di ruang sidang.

”Terkait mekanisme online dan tidak online dan sebagainya, saya kira karena ini sudah menjadi dasar hukum. Itu bisa dipakai sejak (perpol) itu ditetapkan dan untuk siapa saja yang masuk kategori bisa online,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Jenderal Sigit dijadwalkan akan menjalani sidang KKEP Polri pekan depan. Mabes Polri tengah menyiapkan susunan majelis etik tersebut. Berdasar aturan, sidang itu bisa dipimpin oleh jenderal bintang dua, jenderal bintang tiga, atau jenderal bintang empat.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan hal itu. Dia mengungkapkan bahwa Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KKEP mengatur mekanisme persidangan.

”Tepatnya di Pasal 42, Pasal 42 huruf c kalau tidak salah. Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,” kata Trunoyudo dikutip pada Rabu (18/11).

Merujuk penjelasan pasal tersebut, maka perwira tinggi (pati) Polri yang dapat memimpin sidang etik Jenderal Sigit minimal berpangkat irjen pol. Bisa juga berpangkat komjen pol. Atau jika ingin setara, sidang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai satu-satunya jenderal bintang empat di tubuh Polri.

”Nanti akan kami sampaikan (susunan majelisnya) sesuai dengan mekanisme perpol yang kami sampaikan tadi,” ucap Trunoyudo.

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