JawaPos.com - Di tengah menguatnya pembahasan mengenai kandidat Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka, usulan agar posisi orang nomor dua di Indonesia diisi figur nonpartai politik (nonparpol) mulai bermunculan.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat, Prof. Dr. KH. M. Syarif, menilai sosok dari kalangan profesional dan tidak memiliki keterikatan dengan partai politik lebih tepat untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.

Menurut Prof. Syarif, pilihan terhadap figur nonparpol bukan berarti menafikan keberadaan partai politik. Namun, langkah tersebut dinilai penting agar kepentingan masyarakat tidak tersisih akibat kompromi dan kepentingan politik kelompok tertentu.

"Pesan saya untuk semua rakyat. Kepentingan rakyat tidak harus jadi korban kepentingan sekelompok orang atau politik tertentu," kata Prof. Syarif kepada wartawan, Kamis (19/11).

Dia menjelaskan, proses pengisian jabatan Wapres pengganti Gibran telah memiliki landasan konstitusional. Presiden nantinya mengusulkan dua nama calon untuk kemudian dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Meski demikian, Prof. Syarif mengingatkan bahwa keputusan Presiden dalam menentukan kandidat tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan kepentingan politik. Apabila calon yang dipilih berasal dari partai politik, bukan tidak mungkin terdapat sejumlah kesepakatan politik yang menyertainya, termasuk berkaitan dengan keberlangsungan koalisi.

"Tapi risikonya yang pertama, kita multi partai, sedikit banyak mendatangkan kegoncangan internal politik, misalnya berupa distrust kepada Presiden. Dan kalau itu terjadi, artinya pemerintah takkan bebas dari kepentingan dan intervensi politik. Kalau begitu, tak ada bedanya," ujar Prof. Syarif.

Dia menilai, apabila jabatan Wapres ditentukan melalui kompromi antarkekuatan partai, pemerintahan berpotensi terus dibayangi kepentingan politik. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengurangi keleluasaan Presiden dalam menjalankan agenda pemerintahan.

Karena itu, Prof. Syarif mengusulkan dua kriteria utama bagi calon pendamping Prabowo. Pertama, kandidat harus berasal dari kalangan profesional yang memiliki kapasitas memadai untuk membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan.

Dia juga menekankan bahwa stabilitas nasional tidak semata-mata dibangun melalui kekuatan aparat atau instrumen keamanan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin justru menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas negara.

"Stabilitas itu tidak harus diukur dengan senjata. Stabilitas dibuat dengan trust atau kepercayaan kepada penguasa," tegasnya.

Kriteria kedua, calon Wapres harus memiliki rekam jejak yang tidak menimbulkan kontroversi, baik dalam ranah politik maupun keagamaan. Kedua aspek tersebut dinilai penting agar sosok yang terpilih dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

"Profesional dan tidak kontroversial," tuturnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Prof. Syarif secara terbuka menyatakan lebih mendukung figur dari luar partai politik untuk mengisi posisi Wapres yang ditinggalkan Gibran.

"Betul, figur non-parpol ini yang lebih cocok untuk Wapres," ujarnya.

Kendati demikian, dia menyadari bahwa sulit menemukan figur yang sepenuhnya terbebas dari pengaruh politik di Indonesia. Bahkan, sejumlah lembaga yang memiliki status independen tetap melibatkan parlemen dalam proses pengusulan maupun penilaian kandidat.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat independensi seorang pejabat publik perlu dilihat secara lebih mendalam. Jangan sampai label nonparpol hanya menjadi kedok, sementara sosok yang diusung sesungguhnya mewakili kepentingan kelompok politik tertentu.

"Kadang independensi itu hanya dibungkus kamuflase. Di luar kelihatan independen, di dalam tetap titipan. Tapi masyarakat tidak bisa dibohongi. Masyarakat melihat, dia ini boneka siapa," tegas Prof. Syarif.

Di tengah pertimbangan tersebut, Prof. Syarif turut menyebut pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan Presiden. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki posisi strategis karena membawa aspirasi daerah dan masyarakat di luar kepentingan partai politik.

Dia bahkan menyambut positif apabila Prabowo mempertimbangkan salah satu pimpinan DPD RI untuk menjadi pendampingnya. Terlebih, selama ini peran lembaga perwakilan daerah tersebut dinilai belum optimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat nasional.

"Ya kalau dari DPD dalam rangka benar-benar punya peran mewakili daerah, setuju. Karena selama ini DPD terkesan apalah, fungsinya kurang," urainya.

Prof. Syarif menilai, Wapres yang berasal dari unsur DPD berpeluang membawa perspektif daerah ke lingkar pemerintahan pusat. Dengan demikian, kepentingan masyarakat daerah diharapkan mendapatkan ruang lebih besar dalam pengambilan kebijakan nasional.

Selain itu, figur dari DPD dinilai dapat menjadi pilihan alternatif untuk menjaga keseimbangan politik pemerintahan Prabowo. Sebab, kandidat tersebut tidak secara langsung merepresentasikan kepentingan partai politik tertentu.

"Kalau dikaitkan dengan hal untuk menjaga stabilitas, untuk keutuhan koalisi, ini lebih cocok. Walaupun sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar lepas dari campur tangan politik," jelas Rektor IAIN Pontianak dua periode tersebut.

Sebagai informasi, DPD RI periode 2024-2029 dipimpin oleh empat orang, yakni Sultan Baktiar Najamudin sebagai ketua serta GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung sebagai wakil ketua.

Nama Sultan Baktiar Najamudin pun mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur alternatif untuk mengisi posisi Wapres. Sebelum menjabat Ketua DPD RI, Sultan memiliki pengalaman di pemerintahan sebagai Wakil Gubernur Bengkulu periode 2013-2015.