JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kesiapan armada dan personel penerbangan untuk melayani lonjakan mobilitas selama angkutan libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan kesiapan armada dan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama mendukung kelancaran penyelenggaraan angkutan udara pada libur akhir tahun.

"Persiapan mencakup ketersediaan armada dan kapasitas penerbangan, fasilitas bandar udara, kesiapan personel, pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan," kata Lukman terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan hingga awal November tercatat sebanyak 549 pesawat penumpang niaga berjadwal dengan 352 armada dalam kondisi siap operasi guna melayani kebutuhan penerbangan masyarakat selama periode akhir tahun.

Berdasarkan prognosa operasional, sedikitnya dibutuhkan 259 pesawat terdiri atas 237 pesawat jet dan 22 pesawat baling-baling untuk memenuhi kebutuhan penerbangan domestik selama 19 hari pelayanan angkutan Natal dan Tahun Baru 2026/2027.

Kementerian Perhubungan memastikan kesiapan armada terus dipantau sehingga seluruh pesawat yang beroperasi memenuhi persyaratan keselamatan sesuai ketentuan penerbangan nasional sebelum melayani masyarakat pada masa liburan akhir tahun.

"Ditjen Perhubungan Udara terus memastikan kesiapan armada yang dapat dioperasikan sesuai dengan kebutuhan dan pemenuhan persyaratan keselamatan penerbangan," tuturnya.

Selain itu, sebanyak 10.894 personel penerbangan telah disiapkan meliputi 1.824 kapten, 1.710 kopilot, 711 petugas operasi penerbangan, serta 6.649 awak kabin untuk mendukung operasional secara optimal.

Kesiapan personel tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran pelayanan penerbangan sekaligus memastikan setiap operasional berjalan sesuai standar keselamatan dan keamanan selama meningkatnya mobilitas masyarakat nasional akhir tahun.

"Kesiapan personel menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran operasional penerbangan," bebernya.

Pemerintah juga mendorong maskapai mengoptimalkan penerbangan reguler dan tambahan agar kapasitas yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat pada rute dengan permintaan tinggi selama liburan berlangsung.

Koordinasi bersama maskapai, pengelola bandar udara, dan AirNav Indonesia terus diperkuat untuk memastikan kesiapan armada maupun personel berjalan selaras sepanjang penyelenggaraan angkutan udara Natal dan Tahun Baru.