JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan formasi untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru madrasah tahun depan, Tidak tanggung, sebanyak 61 ribu guru madrasah bakal dijaring melalui rekrutmen. Langkah itu sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah terhadap guru madrasah dan guru pendidikan agama.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa instansinya terus menggulirkan berbagai program afirmasi untuk para guru. Mulai penguatan kompetensi hingga peningkatan kesejahteraan guru. Disamping sudah menjadi komitmen, Kemenag ingin memberikan kado atau hadiah kepada para guru dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 pada 25 November mendatang.

”Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah,” kata Nasaruddin dalam keterangan resmi pada Kamis (19/11).

Menurut Nasaruddin, keberhasilan para pejabat dan pemimpin bangsa saat ini tidak lepas dari sentuhan tangan dingin para guru dan pendidik di Indonesia. Pencapaian dirinya beserta seluruh jajaran pemerintah hari ini merupakan buah dari didikan guru. Tanpa jasa mereka mustahil siapapun bisa meraih posisi seperti sekarang. Karena itu pelbagai program afirmasi digulirkan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Amien Suyitno memastikan bakal ada formasi guru pada seleksi CPNS 2027. Keputusan itu menjadi bagian dalam program afirmasi bertepatan dengan HGN 2026. Suyitno menyebut, Kemenag sudah melakukan sinkronisasi data dengan Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dari proses itu, pemerintah menyiapkan formasi CPNS guru binaan Kemenag secara bertahap. Seleksinya mulai bergulir pada 2027. Suyitno menjelaskan bahwa formasi CPNS untuk guru madrasah tahun depan terbuka untuk bagi pelamar jalur umum maupun guru berstatus PPPK yang sudah memenuhi persyaratan batas usia.

”Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK," bebernya.

Program afirmasi lain untuk guru, lanjut Suyitno, instansinya memberikan jaminan perlindungan status bagi guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS 2027. Mereka tetap berstatus PPPK apabila dinyatakan belum lulus dan tidak masuk dalam 61 ribu CPNS yang diterima melalui tes tersebut.

”Selain itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah juga akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK,” imbuhnya.

Selain formasi kepegawaian, afirmasi lain untuk guru pada HGN 2026 adalah akselerasi peningkatan kompetensi dan kesejahteraan melalui program sertifikasi bagi lebih dari 50 ribu guru. Program sertifikasi tersebut dibagi ke dalam dua gelombang, dengan gelombang pertama yang sudah diumumkan dan akan segera disusul penambahan gelombang baru.

Perhatian khusus juga diberikan kepada lebih dari 100 ribu guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK melalui pemberian fasilitas jaminan kesehatan BPJS secara gratis pada 2026. Anggaran program tersebut disediakan melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan, termasuk skema perlindungan lanjutan dalam bentuk peluang beasiswa bagi anak guru apabila terjadi musibah atau risiko tertentu.