JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bakal disahkan DPR RI dalam rapat paripurna tingkat II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Rencana pengesahan itu dilakukan setelah mendapatkan persetujuan antara DPR RI dan Pemerintah dalam pembicaraan tingkat I di Gedung DPR, Rabu (18/11) kemarin.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath memastikan pengembalian kerugian kepada korban menjadi salah satu poin utama dalam RUU Perampasan Aset.

Menurut Rano, regulasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperkuat upaya negara dalam merampas hasil tindak kejahatan, tetapi juga memastikan masyarakat yang menjadi korban memperoleh kembali hak-haknya.

“Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk: uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset,” kata Rano kepada wartawan, Kamis (19/11).

Ia menjelaskan, kesepakatan pada pembicaraan tingkat I merupakan buah dari proses panjang yang melibatkan pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR bersama pemerintah. Rano turut mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan regulasi tersebut.

“Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli. Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I,” tegasnya.

Rano berpandangan, ketentuan mengenai pengembalian aset kepada korban menjadi jawaban atas persoalan yang selama ini kerap muncul dalam penanganan berbagai tindak kejahatan. Salah satunya adalah kasus penipuan investasi yang menyebabkan kerugian finansial bagi masyarakat dalam jumlah besar.

Sebab, proses hukum terhadap pelaku belum tentu secara otomatis membuat korban mendapatkan kembali uang atau aset yang telah hilang. Dalam banyak kasus, korban masih harus menghadapi proses panjang untuk memperjuangkan pemulihan kerugian mereka.

“Bagi korban, pelaku dihukum itu penting. Tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas,” jelasnya.

Karena itu, Rano menilai mekanisme perampasan aset harus dirancang agar hasil kejahatan dapat ditarik kembali melalui proses hukum yang jelas. Aset yang berhasil dirampas juga diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari upaya penegakan hukum, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengganti kerugian pihak yang berhak.

“Kalau kerugiannya dialami masyarakat, hak masyarakat itu harus dipulihkan. Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya proses identifikasi dan pendataan korban secara cermat. Pengelolaan aset hasil kejahatan juga harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam implementasinya.

Menurut Rano, kecepatan aparat dalam melacak sekaligus mengamankan aset sejak awal penanganan perkara menjadi faktor penting. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah pelaku menyembunyikan atau mengalihkan hasil kejahatan sehingga hak korban tetap dapat diperjuangkan.

“Pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan sementara korban menanggung kerugian sendirian. Karena itu, aset harus segera ditelusuri dan diamankan agar peluang pengembaliannya kepada korban tetap terjaga,” bebernya.

Dengan disepakatinya pembicaraan tingkat I, RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Rano memastikan pihaknya akan terus mengawal proses tersebut hingga tahap pengesahan dan implementasi.