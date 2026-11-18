JawaPos.com - Pergerakan senyap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di enam provinsi membuahkan hasil. Sebanyak 15 tersangka kasus terorisme berhasil ditangkap pada 13-18 November 2026. Para tersangka terafiliasi ISIS melalui jaringan Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Anshor Daulah (AD).

Juru Bicara (Jubir) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana mengungkapkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Di antara belasan tersangka itu, beberapa diantaranya merupakan eks narapidana kasus terorisme atau napiter.

”Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya Densus 88 AT Polri dalam mencegah berkembangnya jaringan terorisme, termasuk aktivitas propaganda, perekrutan, penggalangan dana, hingga pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme,” ungkap Mayndra dalam keterangan resminya pada Rabu (18/11).

Lebih lanjut, Mayndra menjelaskan, penindakan di Sumbar berlangsung pada 13 November. Dari penindakan itu, diamankan seorang tersangka berinisial MRZ (45) di Kota Padang. Pada hari yang sama, penegakan hukum juga dilakukan di Provinsi Riau dengan mengamankan tiga tersangka, yakni RB (43), AHD (52), dan MNZ (41). Mereka dimanakan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Berselang beberapa hari, berlangsung operasi di Aceh pada 17 November. Dalam operasi tersebut, tiga tersangka berinisial HN (66), JN (51), dan HB (54) diamankan. Ketiganya ditangkap di wilayah Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh.

Sementara di Jabar, tiga tersangka berinisial HRW (40), TKD (40), dan NM (24) juga diamankan pada 17 November. Penindakan berlangsung di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Indramayu. Di hari yang sama, petugas bergerak di Jateng dan mengamankan empat tersangka yang terafiliasi dengan kelompok Anshor Daulah (AD) Solo.

Keempat tersangka masing-masing berinisial SO (33), AJ (35), MO (50), dan IB (57). Penindakan pada 17 November juga terjadi di Kabupaten Sukoharjo hingga berlanjut pada 18 November di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Pekalongan. Khusus, di NTB, satu tersangka berinisial EA (38) diamankan di Kota Bima pada 17 November kemarin.

”Dari hasil penyelidikan, ditemukan berbagai peran dan aktivitas para tersangka dalam jaringan kelompok terorisme. Penyidik juga masih mendalami keterkaitan masing-masing tersangka, termasuk terhadap jaringan maupun pihak lain yang berpotensi terlibat,” imbuhnya.

Mayndra memastikan, penyidik Densus 88 Antiteror Polri masih terus melanjutkan proses penyidikan dengan mengumpulkan dan melengkapi alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran paham radikal dan propaganda.