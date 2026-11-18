JawaPos.com - Tidak semua kawasan hutan bisa dijadikan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Hendra Gunawan mengungkapkan, terdapat 13 kriteria penting yang harus dipenuhi suatu kawasan sebelum ditetapkan sebagai habitat tambahan satwa langka tersebut.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN itu menjelaskan, penentuan habitat kedua Badak Jawa harus dilakukan secara hati-hati. Kawasan hutan yang luas, hijau, dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi belum tentu sesuai untuk mendukung kehidupan Badak Jawa.

Kajian pemerintah telah menetapkan 13 kriteria penilaian. Di antaranya riwayat sebaran Badak Jawa, kesesuaian habitat, ketersediaan sumber air sepanjang tahun, status kawasan konservasi, luas kawasan, kapasitas pengelolaan, dukungan eksternal, serta komitmen pemerintah daerah.

Selain itu, penilaian juga mencakup potensi pengembangan pendidikan dan ekowisata. Seluruh kriteria tersebut diperlukan untuk memastikan kawasan yang dipilih benar-benar mampu mendukung keberlangsungan populasi Badak Jawa dalam jangka panjang.

Hendra menambahkan, kajian terbaru juga perlu memperhatikan kriteria daya dukung ekologis kawasan. Aspek yang harus diteliti meliputi ketersediaan pakan alami, tempat berkubang, ruang jelajah, kondisi kesehatan satwa, risiko penyakit, hingga keamanan kawasan.

Potensi interaksi Badak Jawa dengan manusia maupun satwa lainnya juga tidak boleh diabaikan. Sebab, keberhasilan pengembangan habitat kedua tidak hanya ditentukan oleh kondisi alam, tetapi juga kemampuan pengelola dalam mengantisipasi berbagai risiko.

Aspek sosial budaya masyarakat sekitar turut menjadi bagian penting dalam perencanaan. Masyarakat perlu dilibatkan sejak awal melalui komunikasi dan konsultasi agar kepentingan konservasi dapat berjalan selaras dengan kehidupan warga.

"Program konservasi yang baik tidak seharusnya menempatkan kepentingan satwa dan kepentingan masyarakat sebagai dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya perlu dibangun secara sinergis," jelas Hendra seperti dikutip dari laman BRIN, Rabu (18/11).

Terkait wacana Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, Hendra menegaskan kawasan tersebut tetap membutuhkan kajian tersendiri. Alas Purwo belum termasuk empat lokasi yang menjadi objek penelitian yang diikutinya pada 2009 dan 2015.

Empat lokasi tersebut adalah Gunung Honje, Gunung Halimun-Salak, Suaka Margasatwa Cikepuh, dan kawasan hutan Cikeusik. Hasil penelitian di lokasi-lokasi tersebut tidak bisa langsung digunakan untuk menyimpulkan kelayakan ataupun ketidaklayakan Alas Purwo sebagai habitat kedua.

"Alas Purwo perlu dinilai melalui kajian tersendiri dengan menggunakan kriteria yang relevan dan perkembangan metodologi konservasi terkini. Hasilnya juga perlu dibandingkan secara objektif dengan alternatif lokasi lainnya," ungkapnya.

Ia mengingatkan, penjajakan Alas Purwo sebagai calon habitat kedua masih membutuhkan pendalaman ilmiah. Hingga saat ini, belum ada keputusan mengenai penetapan lokasi, jumlah individu yang akan dipindahkan, metode, maupun waktu pelaksanaan.