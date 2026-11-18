

JawaPos.com - Jamintel Kejaksaan Agung, Reda Manthovani meminta kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan dari sampah. Mereka diingatkan tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan lingkungan.

Hal itu disampaikan Reda saat memimpin Apel Akbar Satlinmas se-Provinsi Banten di pelataran Masjid Raya Al-Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Dalam kegiatan ini turut diserahkan bantuan insinerator atau mesin pengolah sampah kepada DPC ASLINMAS.

Sebagai Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS, Reda memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan para anggotanya agar berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Dengan begitu, mereka juga mendukung pembangunan daerah.

Reda mengajak keterlibatan semua pihak, termasuk swasta untuk menanggulangi sampah. Langkah ini sebagai cara melestarikan lingkungan.

Menurutnya, ASLINMAS memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam membantu masyarakat mengatasi persoalan sampah, termasuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih efektif di tingkat daerah.

“ASLINMAS ini berada di garda terdepan untuk menjaga lingkungan dari sampah. Harapannya, seluruh kabupaten dan kota di wilayah Banten memiliki mesin insinerator, sehingga sampah dapat dikelola dengan baik dan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA),” ujar Reda, Rabu (18/11).

Program ini diharapkan bisa membantu menyelesaikan persoalan sampah di Banten. Dengan begitu, lingkungan lebih bersih dan nyaman ditinggali oleh masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Banten AndraSoni turut menyampaikan apresiasi terhadap dukungan berbagai pihak dalam membantu pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah, masyarakat, serta pihak swasta dalam menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata.