JawaPos.com - Sejumlah kawasan hutan di Banten dan Jawa Barat ternyata sudah lebih dulu dikaji sebagai calon habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Sedangkan nama Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, tidak ada dalam daftar.

Penelitian habitat kedua untuk Badak Jawa yang dilakukan pada 2009 dan 2015 itu mencakup Gunung Honje, Gunung Halimun-Salak, Suaka Margasatwa Cikepuh, hingga kawasan hutan Cikeusik.

"Alas Purwo perlu dinilai melalui kajian tersendiri dengan menggunakan kriteria yang relevan dan perkembangan metodologi konservasi terkini. Hasilnya juga perlu dibandingkan secara objektif dengan alternatif lokasi lainnya,” ujar Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Hendra Gunawan seperti dikutip dari laman BRIN, Rabu (18/11).

Ia mengungkapkan pengembangan habitat kedua Badak Jawa bukan gagasan baru dalam agenda konservasi nasional. Strategi tersebut bahkan telah tercantum dalam Strategy and Action Plan for the Conservation of Rhinos in Indonesia 2007–2017.

Hendra mengaku terlibat dalam sejumlah kajian kelayakan habitat kedua. Terutama untuk meneliti aspek sosial ekonomi, sosial budaya, persepsi, dan penerimaan masyarakat di sekitar calon lokasi.

Pada 2009, melalui program Second Habitat Assessment for the Javan Rhinoceros, penelitian dilakukan di Kelompok Hutan Gunung Honje, Taman Nasional Ujung Kulon, serta kawasan sekitar Citorek di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.

Hasil penelitian menunjukkan, dukungan masyarakat terhadap pengembangan habitat kedua di sekitar Gunung Honje mencapai 46 persen. Sementara di sekitar Gunung Halimun, dukungannya hanya 23 persen.

Sebaliknya, tingkat penolakan masyarakat di kedua kawasan tersebut masing-masing mencapai 24 persen dan 54 persen.

Menurut Hendra, temuan itu menunjukkan bahwa kesesuaian ekologis suatu kawasan belum tentu diikuti penerimaan sosial yang memadai. Kondisi ekonomi masyarakat, ketergantungan terhadap sumber daya hutan, status penguasaan lahan, hingga persepsi terhadap pengelolaan taman nasional turut memengaruhi dukungan terhadap rencana konservasi.

Kajian berikutnya dilakukan pada 2015 melalui program penelitian WWF di Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi, Jawa Barat, dan kawasan hutan Cikeusik yang berada dalam wilayah pengelolaan KPH Banten, Pandeglang.

Penelitian tersebut melibatkan 540 responden dari 18 desa serta 54 responden kunci dari unsur pemerintah daerah. Hasilnya, penerimaan masyarakat di sekitar Suaka Margasatwa Cikepuh mencapai 85,8 persen.

Sementara itu, penerimaan masyarakat di sekitar kawasan hutan Cikeusik hanya sekitar 24 persen. Sebanyak 55 persen responden lainnya menyatakan sikap netral terhadap rencana pengembangan habitat kedua.

Hendra juga menemukan adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap keberadaan Badak Jawa. Sebagian masyarakat di sekitar Cikeusik menganggap satwa tersebut sebagai identitas Provinsi Banten. Karena itu, mereka keberatan apabila Badak Jawa yang selama ini menjadi kebanggaan daerah dipindahkan ke luar provinsi.

Sebaliknya, masyarakat di sekitar Cikepuh menunjukkan antusiasme terhadap rencana pengembangan habitat kedua. Mereka berharap kehadiran Badak Jawa dapat meningkatkan perlindungan hutan, membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, hingga mengembangkan ekowisata.

"Temuan ini mempertegas bahwa dukungan masyarakat merupakan salah satu prasyarat penting dalam keberhasilan pengembangan habitat kedua," ungkapnya.

Terkait wacana Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, Hendra menegaskan kawasan tersebut belum termasuk empat lokasi yang menjadi objek kajian dalam penelitian yang diikutinya pada 2009 dan 2015.

Karena itu, hasil penelitian di Gunung Honje, Gunung Halimun-Salak, Cikepuh, dan Cikeusik tidak bisa langsung digunakan untuk menyimpulkan kelayakan ataupun ketidaklayakan Alas Purwo sebagai habitat kedua Badak Jawa.

Ia mengingatkan, penjajakan Alas Purwo sebagai calon habitat kedua masih membutuhkan pendalaman ilmiah. Hingga saat ini, belum ada keputusan mengenai penetapan lokasi, jumlah individu yang akan dipindahkan, metode, maupun waktu pelaksanaan.