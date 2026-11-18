JawaPos.com - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai pemerintah seharusnya berfokus pada pengembangan habitat kedua untuk membangun populasi tambahan Badak Jawa, bukan memindahkannya.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN Hendra Gunawan mengatakan, pengembangan habitat kedua tidak bisa sekadar dimaknai sebagai pemindahan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Upaya tersebut membutuhkan perencanaan jangka panjang, kajian ilmiah, kesiapan pengelolaan, serta dukungan masyarakat sekitar.

Hendra menjelaskan tujuan utama pengembangan habitat kedua adalah membangun populasi tambahan guna mengurangi risiko kepunahan. Strategi ini dikenal dengan istilah metapopulasi.

"Tujuan utamanya adalah membangun populasi tambahan untuk mengurangi risiko kepunahan Badak Jawa melalui strategi konservasi yang dikenal sebagai metapopulasi," jelasnya seperti dikutip dari laman resmi BRIN, Rabu (18/11).

Selama ini, seluruh populasi alami Badak Jawa terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi tersebut membuat kelangsungan hidup spesies ini rentan apabila terjadi bencana berskala besar, wabah penyakit, kebakaran hutan, maupun gangguan ekologis lain yang berdampak terhadap seluruh populasi.

Karena itu, keberadaan populasi tambahan di kawasan berbeda dinilai penting untuk memperkuat ketahanan spesies dalam jangka panjang. Namun, upaya tersebut tidak boleh mengurangi prioritas perlindungan habitat alami Badak Jawa di Ujung Kulon.

Dalam konsep metapopulasi, Hendra menerangkan bahwa Ujung Kulon dapat berperan sebagai populasi utama atau mainland. Sementara populasi tambahan yang dikembangkan di kawasan lain berfungsi sebagai islands.

Beberapa populasi yang dikelola secara terintegrasi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kelangsungan hidup Badak Jawa terhadap satu kawasan. Konektivitas genetik antarpopulasi juga perlu diperhatikan melalui intervensi konservasi yang direncanakan berdasarkan kajian genetik dan demografi.

"Dengan demikian, istilah yang lebih tepat adalah pengembangan populasi tambahan melalui program konservasi trans-lokasi, bukan pemindahan populasi secara keseluruhan atau bedol desa," tegas Hendra.

Sebelumnya, pemerintah menunda rencana translokasi sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo. Penundaan dilakukan hingga tersedia kajian ilmiah yang lengkap mengenai rencana tersebut.

Wacana pemindahan itu mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional Hashim Djojohadikusumo menyampaikannya dalam agenda COP31 di Antalya, Turki, November 2026.

Rencana tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap risiko kepunahan massal apabila terjadi bencana alam, seperti gempa bumi atau tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sebab, seluruh populasi liar Badak Jawa saat ini hanya berada di kawasan Ujung Kulon.