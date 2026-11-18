JawaPos.com - Penataan ulang tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan Badan Pengaturan (BP) BUMN dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme serta kinerja perusahaan pelat merah.

Skema baru tersebut dinilai dapat membuat pengelolaan BUMN lebih lincah dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Seswantimpres) Muhammad Qodari mengatakan, perubahan struktur kelembagaan dari Kementerian BUMN menjadi BP BUMN dan BPI Danantara merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perusahaan negara.

"Pertama, sistematikanya kan kalau dulu Kementerian BUMN, sekarang ada BP BUMN dan ada BPI Danantara, yang membuat kemudian BUMN ini bisa lebih lincah," kata Qodari dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut dia, penataan tersebut diharapkan menghasilkan dua manfaat utama. Pertama, pengelolaan perusahaan negara dapat berjalan lebih profesional.

Kedua, Danantara diharapkan menjadi sumber pembiayaan investasi untuk sektor-sektor strategis yang belum banyak dilirik investor swasta maupun asing.

Qodari menilai, sejumlah langkah efisiensi dalam tubuh BUMN mulai menunjukkan perkembangan.

Salah satunya melalui rencana perampingan jumlah perusahaan negara yang sebelumnya mencapai lebih dari 1.000 entitas menjadi sekitar 250 hingga 300 perusahaan.

"Kita lihat nanti jumlah finalnya seperti apa," jelasnya.

Selain perampingan jumlah perusahaan, efisiensi juga dilakukan pada aspek operasional dan manajemen.

Qodari menyebut pengurangan jumlah direksi dan komisaris menjadi bagian dari langkah menekan beban pengeluaran perusahaan pelat merah. Bahkan, efisiensi biaya operasional disebut telah mencapai angka sekitar Rp 50 triliun.

"Yang kedua untuk operasional dan manajemen juga sudah terjadi efisiensi, kalau tidak salah angkanya sampai 50 triliun ya untuk operasional dengan jumlah direksi dan komisaris yang sudah berkurang," ungkap Qodari.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa keberhasilan restrukturisasi BUMN tidak cukup hanya diukur dari pengurangan jumlah perusahaan maupun pemangkasan biaya operasional.

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Hal yang tidak kalah penting adalah peningkatan kinerja keuangan, termasuk kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau profitabilitas.

"Kemudian yang berikutnya tentu kita tunggu agar kinerja keuangan dari BUMN ini semakin baik, gitu. Artinya profitnya juga semakin baik," tuturnya.

Qodari mengungkapkan, sejumlah perusahaan negara mulai menunjukkan perbaikan dari sisi profitabilitas.

Dia berharap perkembangan positif tersebut tidak hanya dirasakan oleh beberapa BUMN, tetapi dapat meluas ke seluruh perusahaan negara sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

"Kita sudah mendengar beberapa BUMN profit profitabilitasnya sudah membaik, nah kita harapan ini nanti bisa merata, gitu," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata menilai, kehadiran Danantara dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat realisasi agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Melalui lembaga tersebut, pengelolaan pendanaan hingga proses pengambilan keputusan korporasi BUMN diharapkan bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

Menurut Tedi, sejumlah agenda prioritas pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan dan energi, membutuhkan dukungan optimal dari perusahaan-perusahaan pelat merah.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan sektor BUMN tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya jumlah perusahaan negara.

Tedi juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang selama ini menghambat kinerja BUMN.

Salah satunya berkaitan dengan panjangnya proses birokrasi pendanaan, terutama ketika perusahaan berstatus Perseroan Terbatas (PT) membutuhkan tambahan modal melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN).