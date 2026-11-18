JawaPos.com - Keputusan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 di tengah proses etik terhadap tersangka kasus dugaan penyadapan menjadi sorotan publik.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai aturan itu perlu sebagai dasar hukum atau basis legal.

Choirul Anam sebagai salah seorang komisioner Kompolnas menyatakan bahwa aturan terkait dengan ketua majelis dan anggota majelis etik berikut dengan kepangkatannya harus memiliki basis legal.

Sehingga Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mengatur hal tersebut.

”Saya kira memang dengan fakta soal kepangkatan dan sebagainya, penerbitan perpol baru itu adalah jalan keluar (situasi hari ini). Karena memang penyelenggaraan sidang etik memang harus ada dasar hukum yang legal, dasar hukum yang bisa digunakan dan sah,” kata dia saat dihubungi pada Rabu (18/11).

Menurut Anam, perubahan aturan melalui perpol tersebut dilakukan dengan menyesuaikan fakta yang terjadi saat ini.

Karena itu, Kompolnas tidak terlalu mempersoalkan perpol tersebut. Apalagi tujuan terbitnya aturan itu demi tuntasnya proses etik yang sedang berjalan.

”Saya kira langkah ini ya, langkah untuk mengisi sesuatu yang belum ada atau kosong menjadi sesuatu yang ada. Ini langkah yang secara legal karena harus ada basis legalnya,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Umum Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyampaikan bahwa perubahan aturan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan terhadap situasi atau tantangan terkini di organisasi Polri.

Karena itu, dia menganggap terbitnya perpol tersebut wajar dilakukan.

”Seperti Perpol 7 Tahun 2022, itu adalah perubahan dari perpol sebelumnya tentang kode etik Polri. Dimana dalam Perpol (Nomor) 7 Tahun 2022 waktu itu salah satu poin yang diubah adalah mengenai adanya upaya peninjauan kembali terhadap suatu kasus pelanggaran kode etik,” bebernya.

Saat itu, Sugeng menyatakan bahwa perpol sebelum Perpol Nomor 7 Tahun 2022 belum mengatur upaya peninjauan kembali.

Sehingga dilakukan revisi dan peninjauan kembali diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Perubahan tersebut menyesuaikan dengan situasi saat Kombes Brotoseno terlibat kasus suap.

”Waktu itu ada kasus Kombes Brotoseno kalau tidak salah, yang terlibat kasus suap, tetapi kemudian dia tidak diberhentikan dengan PTDH, dan diramaikan, diprotes, dan dikritik oleh publik. Kemudian pak kapolri (saat itu) membuat perubahan perpol,” jelasnya.

Terkait dengan Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026, Sugeng menilai, memang ada kebutuhan untuk mengadili seorang jenderal polisi aktif.

Yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan dan akan disidang etik pekan depan.

Selain itu, Polri juga perlu menyidangkan Irjen Pol Slamet Uliandi yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit.

Kondisi tersebut membuat jenderal bintang dua Polri itu belum dapat dihadirkan dalam sidang etik. Maka tidak heran perpol baru juga mengatur bahwa pelaksanaan sidang bisa dilakukan secara online.