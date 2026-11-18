JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur pembatasan pemberlakuan hukum secara surut atau retroaktif. Melalui ketentuan tersebut, mekanisme perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang baru hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah aturan tersebut resmi diberlakukan.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 72 draf RUU Perampasan Aset. Perihal itu mengatur aset yang berkaitan dengan tindak pidana sebelum undang-undang tersebut berlaku maka tidak dapat dikenai mekanisme perampasan berdasarkan ketentuan baru tersebut.

"Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dalam Undang-Undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah Undang-Undang ini diberlakukan," demikian bunyi Pasal 72.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan terdapat sepuluh pokok substansi yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Sejumlah materi yang diatur meliputi mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, hingga pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Habiburokhman mengatakan, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI telah menuntaskan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU Perampasan Aset. Proses tersebut merupakan tindak lanjut penugasan pimpinan DPR RI serta hasil rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah pada 5 November 2026.

"Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Dia menjelaskan, dari keseluruhan 397 DIM yang dibahas, terdapat 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Menurut Habiburokhman, penyusunan RUU tersebut juga melibatkan berbagai elemen masyarakat dan kalangan ahli. Panja Komisi III DPR RI menghimpun masukan serta aspirasi publik sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan substansi aturan agar dapat diterapkan secara partisipatif dan berkeadilan.

"Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan," tegasnya.

Habiburokhman menguraikan sepuluh poin utama yang menjadi materi pembahasan RUU Perampasan Aset.

Poin pertama berkaitan dengan penegasan judul, prinsip, serta asas hukum dalam pelaksanaan perampasan aset. Pengaturan tersebut diarahkan untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kedua, RUU tersebut mengatur cakupan tindak pidana beserta jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Ruang lingkupnya tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga kejahatan lainnya, termasuk penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang menimbulkan banyak korban.

“Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” ucapnya.

Ketiga, terdapat penegasan bahwa pemberlakuan mekanisme perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk pidana mati apabila memenuhi persyaratan hukum.

Keempat, RUU ini mengatur pembagian kewenangan secara jelas dalam proses perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Tahapannya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, penetapan putusan, hingga pelaksanaan putusan tersebut.

Kelima, perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik turut menjadi perhatian. RUU ini memberikan jaminan agar hak pihak ketiga tetap diperhatikan, termasuk melalui pemberian kesempatan dan beban pembuktian yang memadai.

Keenam, pengaturan diarahkan untuk mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung. Selain itu, aset yang berhasil dipulihkan juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Ketujuh, RUU tersebut mengatur tugas dan kewenangan badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset hasil tindak pidana. Pengelolaan dilakukan secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Kedelapan, mekanisme perampasan dan pengelolaan aset akan dilengkapi sistem pengawasan oleh badan independen. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Kesembilan, RUU Perampasan Aset juga menekankan pentingnya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, kewenangan perampasan aset tidak boleh dijadikan instrumen bagi aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang.

Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi menjadi bagian dari substansi RUU. Sistem pengelolaan aset nantinya diharapkan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sehingga prosesnya dapat diawasi dengan baik.

Lebih lanjut, Habiburokhman menyebut seluruh pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat pertama telah diselesaikan. Selanjutnya, rancangan regulasi tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang, pada Kamis (19/11).

Dia menegaskan, penyelesaian pembahasan RUU tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang turut mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Bahkan, pembahasan tetap dilakukan secara intensif meskipun DPR tengah memasuki masa reses.