JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mulai menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan Penyebaran Budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ).

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Penyusunan regulasi tersebut melibatkan pemuka agama, akademisi, praktisi hukum, hingga Komisi VIII DPR RI.

Ketua Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran LGBTQ Iswandi Syahputra mengatakan, penyusunan RUU tersebut merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Dalam aturan itu, penyebaran budaya LGBTQ disebut sebagai salah satu ancaman pertahanan negara nonmiliter.

"Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyebaran budaya LGBTQ merupakan salah satu ancaman pertahanan negara non-militer," tutur Iswandi yang juga Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (18/11).

Sebagai tindak lanjut, Kemenag sebelumnya telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1115 tentang Tim Kerja Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ di lingkungan Kemenag.

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Tim tersebut awalnya merumuskan dua pendekatan, yakni pencegahan melalui pendidikan agama dan penyusunan pedoman bagi penyuluh keagamaan di daerah.

Pada sisi preventif, Kemenag merencanakan penyisipan materi pencegahan LGBTQ dalam kurikulum pelajaran keagamaan.

Sementara itu, pendekatan lainnya dilakukan melalui penyusunan pedoman bagi para penyuluh agama agar dapat memberikan pemahaman terkait pencegahan penyebaran budaya LGBTQ kepada masyarakat.

Namun, ruang lingkup kerja tim kemudian diperluas setelah menerima usulan Ketua Komisi VIII DPR RI dalam pertemuan sebelumnya.

Perluasan tersebut mencakup penyusunan naskah akademik RUU Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ.

Iswandi menilai, penyusunan regulasi tersebut perlu dilakukan karena, menurutnya, kampanye kelompok pendukung LGBTQ telah memasuki ruang publik.

Ia menyinggung aksi deklarasi dan tindakan yang dinilainya tidak senonoh di ruang publik sebagai salah satu hal yang menjadi perhatian.

"Ini bukan lagi urusan privat, ini bukan lagi urusan orientasi seksual yang sifatnya privat, tapi sudah masuk ke ruang moral publik. Oleh karena itu kita tidak bisa diam, kita harus mengambil inisiatif," tegasnya.

Penyusunan naskah akademik tersebut dikawal Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i.

Proses pembahasannya melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dari unsur organisasi keagamaan, akademisi, dan praktisi hukum.

Forum pembahasan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama memetakan perspektif agama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan terhadap isu penyebaran budaya LGBTQ melalui tema "Peran Agama dan Ormas Keagamaan dalam Pencegahan Budaya LGBTQ".

Diskusi panel tersebut menghadirkan Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Cholil Nafis, Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ihsan Tanjung, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan HAM KH Wahidudin Adams, serta rohaniwan senior Sangha Theravada Indonesia (STI) Bhikkhu Partono Nyanasuryanadi.

Sementara itu, sesi kedua difokuskan pada pembahasan peta jalan dan inisiasi penyusunan draf naskah akademik RUU Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ.