JawaPos.com - Kabar hibah pesawat Airbus A340-500 dari Turki untuk Indonesia sudah terkonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Rencananya pesawat itu akan digunakan untuk pesawat kepresidenan. Jika benar, maka deretan pesawat kepresidenan yang dioperasikan oleh Pemerintah Indonesia melalui TNI AU akan bertambah.

Saat ini, armada udara kepresidenan Indonesia dioperasikan oleh beberapa skadron Angkatan Udara. Skadron tersebut terdiri atas Skadron Udara (Skadud) 17, Skadud 18, dan Skadud 45 yang berbasis di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta serta Skadud 8 di Lanud TNI AU Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

”Saat ini pesawat VVIP/VIP yang dioperasionalkan oleh TNI AU sebagai berikut, Pesawat Boeing di Skadud 17 Halim, Pesawat Falcon di Skadud 18 Halim, Helikopter NAS-332 di Skadud 45 Halim, Helikopter H-225 di Skadud 8 Ats Bogor,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Feri Yunaldi saat dihubungi pada Selasa (18/11).

Pesawat-pesawat yang dimaksud oleh Feri terdiri atas pesawat Boeing 737 dengan beberapa tipe. Pesawat-pesawat itu biasa digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan rangkaian pengiring presiden. Kemudian pesawat Dassault Falcon 7X dan Dassault Falcon 8X yang biasa dipakai oleh VIP serta VVIP seperti menteri atau tamu negara.

Berkaitan dengan kabar kedatangan pesawat hibah untuk dipakai sebagai armada kepresidenan, Feri enggan banyak komentar. Dia menyatakan bahwa semua itu merupakan kewenangan Kemhan. Pihaknya sebagai pengguna hanya memastikan kesiapan mendukung tugas yang diberikan oleh negara.

”Kami siap mendukung tugas yang diberikan oleh pemerintah,” ucap perwira tinggi (pati) bintang satu TNI AU tersebut.

Sebelumnya, kabar hibah pesawat Airbus jenis A340-500 dari Turki untuk Indonesia telah dikonfirmasi oleh Kemhan. Pesawat yang digadang-gadang bakal menambah jajaran pesawat kepresidenan itu merupakan bagian dalam kesepakatan belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi pada Rabu (18/11). Dia menyatakan bahwa Airbus A340-500 eks pesawat kepresidenan Turkiye itu akan diterima oleh Pemerintah Indonesia. ”Dapat kami sampaikan bahwa pesawat yang dimaksud merupakan bagian dari offset atas beberapa pengadaan alutsista dari Turkiye,” ungkap Rico.

Meski sudah mengkonfirmasi hibah pesawat tersebut, Rico belum menjelaskan lebih lanjut ihwal proses serah terima serta penempatan pesawat tersebut. Dia hanya memastikan bahwa pesawat itu akan datang sebagai bagian dari kesepakatan belanja alutsista di antara kedua negara.

Kabar hibah pesawat yang sudah sepuluh tahun digunakan oleh Turki untuk penerbangan kepresidenan tersebut ramai di media sosial (medsos). Baik di Medsos Turki maupun Indonesia. Akun lembaga kajian pertahanan Indonesia Strategic & Defense Studies (ISDS) turut mengunggah informasi tersebut.