JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang. Bencana ini diprakirakan terjadi di 19 provinsi seiring masuknya periode musim penghujan di Indonesia pada Rabu (18/11).

Ancaman hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat ini dipicu oleh kombinasi penguatan Monsun Asia, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) fase 3, serta pengaruh Bibit Siklon Tropis 96S di Samudra Hindia meski fenomena El Nino masih berstatus aktif.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan kesiapsiagaan masyarakat tidak boleh menunggu hingga cuaca ekstrem terjadi. Masyarakat diminta mengenali kerentanan wilayah masing-masing, memetakan jalur evakuasi, serta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.

"Masyarakat tidak perlu panik, tetapi harus memahami potensi risiko di lingkungannya dan melakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini. BMKG terus berupaya menyediakan informasi cuaca dan peringatan dini sebagai dasar bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil langkah mitigasi yang tepat," ujar Faisal pada Rabu (18/11).

Kombinasi Dinamika Atmosfer dan Bibit Siklon 96S

Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menjelaskan, cuaca di Indonesia sepanjang November hingga Desember 2026 dikendalikan oleh berbagai fenomena atmosfer yang bergerak dinamis.

Aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO) fase 3 di Samudra Hindia, gelombang atmosfer ekuatorial, serta penguatan Monsun Asia turut memasok massa udara lembap yang mempercepat pembentukan awan hujan.

Selain itu, Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta tengah memantau dua sistem cuaca utama, yakni Siklon Tropis AKVAN di Teluk Benggala dan Bibit Siklon Tropis 96S di Samudra Hindia sebelah barat Sumatra.

Meski keduanya bergerak menjauhi Indonesia, Bibit Siklon Tropis 96S tetap berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan di sebagian Sumatra, khususnya Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Andri menambahkan, keberadaan El Nino aktif memang cenderung menekan aktivitas konveksi dan mengurangi curah hujan di sebagian wilayah.

Namun, interaksi antara kelembapan udara, labilitas atmosfer, konvergensi angin, dan faktor topografi tetap sanggup memicu cuaca ekstrem berskala harian.

"Potensi hujan lebat tidak selalu terjadi secara merata. Bahkan, wilayah yang telah memasuki musim hujan dapat mengalami variasi intensitas dan distribusi hujan. Masyarakat perlu terus memperhatikan informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini BMKG, terutama ketika terdapat indikasi peningkatan potensi hujan lebat hingga sangat lebat," jelas Andri.

Daftar 19 Wilayah Waspada Hujan Sangat Lebat

Berdasarkan analisis prakiraan cuaca terkini, BMKG memetakan 19 provinsi yang perlu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat:

- Sumatra: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

- Jawa & Bali: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

- Kalimantan & Papua: Kalimantan Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Durasi dan waktu kejadian hujan dapat bervariasi di setiap daerah, mulai dari hujan singkat berintensitas tinggi hingga hujan berjam-jam. Hujan lebat yang turun berulang dalam waktu berdekatan berisiko menaikkan debit sungai, melampaui kapasitas drainase, serta membuat struktur tanah jenuh air hingga memicu longsor.

Guna menekan risiko korban dan kerugian, BMKG merekomendasikan warga untuk segera membersihkan saluran air dari tumpukan sampah, memangkas ranting pohon yang rapuh, serta memeriksa ketahanan atap bangunan. Warga di bantaran sungai juga diminta peka terhadap tanda kenaikan debit air guna mempercepat proses evakuasi jika dibutuhkan.

Sementara itu, masyarakat yang bermukim di kawasan perbukitan dan lereng wajib mewaspadai gejala awal tanah longsor. Tanda-tanda tersebut meliputi munculnya retakan baru pada tanah, posisi pohon atau tiang yang mulai miring, serta keluarnya rembesan air secara tiba-tiba pada tebing lereng.