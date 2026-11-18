JawaPos.com - Sebanyak 191 orang dari total 580 anggota DPR RI tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Dari jumlah tersebut, terdapat anggota legislatif yang merupakan lulusan program pendidikan kesetaraan Paket C.

Hal itu dikonfirmasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik. Ia membenarkan bahwa kategori pendidikan SMA dalam pendataan anggota DPR juga mencakup mereka yang menempuh pendidikan melalui Paket C.

"Benar," ujar Idham saat dikonfirmasi mengenai keberadaan anggota DPR lulusan Paket C, Selasa (18/11).

Namun, ia tak merincikan jumlah total anggota DPR RI yang merupakan lulusan Paket C.

Berdasarkan data KPU, jumlah anggota DPR dengan pendidikan terakhir SMA menjadi yang terbanyak dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Data tersebut diperoleh setelah KPU memeriksa dokumen ijazah yang diserahkan saat proses pencalonan, termasuk data anggota pengganti antarwaktu (PAW) hingga Desember 2025.

Sementara itu, anggota DPR dengan pendidikan terakhir magister (S2) berjumlah 168 orang. Kemudian, lulusan sarjana (S1) sebanyak 146 orang dan doktor (S3) sebanyak 74 orang.

Adapun anggota DPR dengan pendidikan terakhir diploma tiga (D3) hanya satu orang. Dengan demikian, total anggota DPR yang tercatat dalam pendataan KPU tersebut mencapai 580 orang.

Namun begitu, Idham menegaskan bahwa seluruh calon anggota legislatif yang didaftarkan partai politik dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi persyaratan pendidikan minimum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan itu menyebutkan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling rendah harus tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.

Menurut Idham, anggota DPR RI yang merupakan lulusan paket C sudah memenuhi syarat di atas karena diakui sebagai pendidikan SMA sederajat.