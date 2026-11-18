JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan lima agenda untuk memeriahkan peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 pada 25 November, dengan melibatkan seluruh guru di lingkungan sekolah binaan kemenag.

”Hari Guru Nasional 2026 yang disenggarakan Kementerian Agama yang tentu saja di dalamnya mengikutsertakan semua guru di bawah binaan Kemenag,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno dilansir dari Antara.

Dia menjelaskan, guru di bawah pembinaan Kemenag berasal dari berbagai satuan pendidikan dan direktorat.

Menurut Suyitno, keberagaman tersebut menjadikan peringatan Hari Guru Nasional di lingkungan Kemenag sebagai momentum yang inklusif untuk mengapresiasi seluruh tenaga pendidik tanpa membedakan latar belakang.

Adapun lima agenda yang disiapkan meliputi aksi ekoteologi, kegiatan olahraga dan kebersamaan guru, sarasehan guru nasional, upacara peringatan HGN, hingga malam tasyakuran dan Anugerah GTK Madrasah.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, Kementerian Agama akan menggelar puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di pelataran Masjid Istiqlal.

Baca Juga:Kemenag dan UI Bedah Peran Agama Hadapi Tantangan AI

Kegiatan diawali dengan senam pagi bersama diikuti jajaran internal Kementerian Agama, perwakilan Kanwil dari tiga provinsi (DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat), serta utusan guru dari berbagai madrasah dan pondok pesantren.

Pemilihan lokasi ini menunjukkan kebanggaan Kementerian Agama yang memiliki fasilitas ruang publik sangat representatif untuk menggelar acara berskala besar.

”Kita punya ruangan yang sangat luas. Mampu menampung 250.000 orang kalau di atas itu. Di bawah itu juga mampu sekitar 100.000 di halaman keliling Istiqlal, dan parkirnya bisa menampung 1.000 mobil di bawahnya,” ujar Menag Nasaruddin Umar.

Nasaruddin Umar menegaskan, peran vital pendidik sebagai penerang peradaban.

Menurut Menag, tugas utama seorang pendidik tidak sekadar mentransfer pengetahuan akademik, tetapi juga menyentuh aspek batiniah peserta didik.

”Guru yang sejati mampu menerangkan hati jiwa anak-anaknya,” ujar Menag Nasaruddin Umar, Rabu (18/11).

Lebih lanjut, Menag mengajak seluruh tenaga pendidik untuk menjadikan momentum Hari Guru Nasional sebagai ajang memberikan pencerahan sekaligus mengikis kecenderungan sifat negatif dalam diri anak didik.

Dia optimistis para pendidik di bawah naungan Kementerian Agama mampu menjadi rujukan nasional.

”Dan insya Allah saya percaya guru di bawah Kementerian Agama insyaallah akan menjadi contoh terhadap semua guru-guru yang lain,” tutur Nasaruddin Umar.

Baca Juga:Rektor UMB Tekankan Pentingnya Kompetisi untuk Bangun Karakter Mahasiswa

Menag menambahkan, negara dan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk selalu memuliakan para guru.

”Insya Allah setiap tahun kita akan merayakan Hari Guru dengan cara-cara yang unik dan juga memberikan pesan bahwa para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah,” kata Nasaruddin Umar.

Dia mengingatkan semua pihak bahwa keberhasilan para pejabat dan pemimpin bangsa saat ini tidak lepas dari sentuhan tangan dingin para pendidik.