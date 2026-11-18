JawaPos.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua orang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020. Pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Selasa (17/11).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, dua saksi tersebut berasal dari instansi pemerintah, yakni Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kendari serta Kementerian Keuangan.

Kedua saksi yang diperiksa masing-masing berinisial DNS dari KPPBC Kendari dan TF dari Kementerian Keuangan.

"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," demikian keterangan Anang Supriatna, Rabu (18/11).

Anang menjelaskan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel yang berlangsung pada 2017 hingga 2020.

Dia menegaskan, penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel. Kejagung juga menyatakan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian dalam penanganan perkara tersebut.