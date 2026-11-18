JawaPos.com – Pengurus Perkumpulan Peserta Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-73 Lemhannas RI mendorong pembangunan nasional melalui kolaborasi lintas sektor sekaligus menyuarakan berbagai persoalan daerah yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

Hal ini dibahas dalam audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua PPNK Angkatan 73, Renaldus Rocky, menyampaikan bahwa PPNK Angkatan 73 merupakan wadah yang menghimpun berbagai latar belakang profesi, keahlian, dan pengalaman. Potensi tersebut diharapkan dapat disatukan menjadi kekuatan kolaboratif untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.

"PPNK Angkatan 73 tidak ingin sekadar menjadi organisasi yang mempererat jejaring alumni, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan masyarakat, melalui gagasan, aksi nyata, serta kolaborasi yang berkelanjutan," kata Renaldus.

Dalam audiensi tersebut, sejumlah anggota juga menyampaikan aspirasi dan persoalan pembangunan dari berbagai daerah di Indonesia, sebagai bentuk komitmen untuk menjembatani kebutuhan masyarakat daerah dengan para pemangku kebijakan di tingkat nasional.

Salah satu aspirasi yang disampaikan Delis H. Wali, yang akrab disapa Aldy Wali, yg Juga Wakil Ketua PPNK 73 mewakili Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Sumba Timur. Ia menyampaikan kondisi infrastruktur di wilayah selatan Sumba Timur yang masih membutuhkan perhatian serius, terutama akses jalan yang menjadi urat nadi konektivitas, pelayanan masyarakat, serta penggerak perekonomian warga.

Selain persoalan jalan, Aldy juga menyampaikan sejumlah isu strategis infrastruktur transportasi, termasuk pengembangan Bandara Umbu Mehang Kunda di Waingapu yang memiliki panjang runway sekitar 1.800 meter, serta aspirasi terkait Bandara Sabu dengan runway sekitar 900 meter, termasuk usulan relokasi bandara tersebut guna mendukung pengembangan konektivitas dan pelayanan transportasi yang lebih optimal.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di daerah tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keadilan pembangunan, keterhubungan antarwilayah, peningkatan ekonomi masyarakat, serta pemerataan kesempatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Aspirasi serupa juga disampaikan anggota PPNK Angkatan 73 dari Aceh, Satria Abadi, yang menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Aceh, termasuk wilayah Aceh Tamiang dan sejumlah kabupaten lainnya yang masih membutuhkan dukungan pembangunan serta perhatian serius pemerintah.

Sementara itu, perwakilan dari Bali I Putu Putra Jaya Wardana ,turut menyampaikan persoalan terkait alih fungsi lahan serta kepemilikan tanah adat dan tanah masyarakat. Aspirasi tersebut menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat kecil, memberikan kepastian hak atas tanah, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan, kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan nilai-nilai adat.

Sekretaris Umum PPNK Angkatan 73, Petrus Sihombing, menegaskan bahwa keberagaman latar belakang anggota merupakan kekuatan besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan kontribusi organisasi di berbagai daerah.

"PPNK Angkatan 73 juga membuka peluang kolaborasi dalam bidang sosial, kemanusiaan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bencana, termasuk pengembangan program percontohan yang dapat dilaksanakan secara bersama dan berkelanjutan," kata Petrus.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi terbangunnya sinergi yang lebih kuat antara PPNK Angkatan 73 Lemhannas dengan pemerintah, sekaligus memperkuat peran alumni dalam membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional.