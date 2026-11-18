JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengantisipasi potensi pergerakan 5,19 juta penumpang pesawat selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 melalui penguatan kapasitas, keselamatan, serta pelayanan penerbangan nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan prakiraan pergerakan penumpang menjadi dasar pemerintah menyiapkan kapasitas penerbangan menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun nasional.

"Masyarakat yang berencana melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 diprakirakan mencapai 5,19 juta orang atau 4,06 persen dari total 127,78 juta masyarakat yang berencana melakukan perjalanan ke luar kota," kata Lukman terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan data tersebut berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub.

Pemerintah memanfaatkan hasil survei sebagai dasar penyusunan strategi penyelenggaraan angkutan udara agar pelayanan penerbangan berlangsung selamat, aman, nyaman, lancar, serta memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat selama momentum libur akhir tahun.

Bandara Soekarno-Hatta diproyeksikan menjadi asal perjalanan tertinggi sebanyak 824,76 ribu penumpang, diikuti Sultan Hasanuddin, Kualanamu, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, serta Sultan Mahmud Badaruddin II.

Sebagai tujuan perjalanan, Bandara Soekarno-Hatta diprakirakan melayani 1,08 juta penumpang, disusul Juanda, Sultan Hasanuddin, I Gusti Ngurah Rai, serta Kualanamu selama masa libur akhir tahun.

Posko Terpadu Angkutan Udara disiapkan selama 19 hari untuk memastikan koordinasi operasional, kesiapan bandar udara, personel, maskapai, AirNav Indonesia, serta pengawasan keselamatan berjalan optimal.

Pemerintah juga mengantisipasi puncak keberangkatan nasional pada 24 Desember dan puncak arus balik 3 Januari melalui pengaturan kapasitas penerbangan serta pelayanan bandar udara lebih optimal.

Lukman mendorong maskapai mengoptimalkan penerbangan reguler sekaligus menambah penerbangan ekstra pada rute dengan permintaan tinggi guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama liburan Natal dan Tahun Baru 2026/2027.