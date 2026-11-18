JawaPos.com - Kabar hibah pesawat Airbus jenis A340-500 dari Turkiye untuk Indonesia telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Pesawat yang digadang-gadang bakal menambah jajaran pesawat kepresidenan itu merupakan bagian dalam kesepakatan belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi pada Rabu (18/11). Dia menyatakan bahwa Airbus A340-500 eks pesawat kepresidenan Turkiye itu akan diterima oleh Pemerintah Indonesia.

”Dapat kami sampaikan bahwa pesawat yang dimaksud merupakan bagian dari offset atas beberapa pengadaan alutsista dari Turkiye,” ungkap Rico.

Meski sudah mengkonfirmasi hibah pesawat tersebut, Rico belum menjelaskan lebih lanjut ihwal proses serah terima serta penempatan pesawat tersebut. Dia hanya memastikan bahwa pesawat itu akan datang sebagai bagian dari kesepakatan belanja alutsista di antara kedua negara.

Kabar hibah pesawat yang sudah sepuluh tahun digunakan oleh Turkiye untuk penerbangan kepresidenan tersebut ramai di media sosial (medsos). Baik di Medsos Turkiye maupun Indonesia. Akun lembaga kajian pertahanan Indonesia Strategic & Defense Studies (ISDS) turut mengunggah informasi tersebut.

Dalam unggahan terbarunya hari ini, ISDS menyebutkan bahwa pesawat tersebut teregistrasi sebagai TC-CAN. Dalam rekaman video yang dibagikan oleh akun itu, tampak livery baru yang digunakan sudah mengusung desain pesawat kepresidenan Indonesia.

”HavaSosyalMedya adalah yang pertama melaporkan tentang pesawat yang digunakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tersebut akan dialihkan ke Indonesia. Airbus A340-500 telah beroperasi sebagai Pesawat Kepresidenan Turki selama sekitar 10 tahun,” tulis ISDS.