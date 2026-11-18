JawaPos.com — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih dua penghargaan dalam ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2026. Prestasi ini diraih pada Kategori Media Sosial dengan mendapatkan Terbaik II serta Kategori Siaran Pers (Media Online) dengan meraih Terbaik III.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono. Capaian ini menjadi pengakuan atas upaya kementerian dalam menyampaikan informasi ketenagakerjaan melalui berbagai saluran komunikasi publik.

Faried mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh jajaran Biro Humas dalam mengelola komunikasi pemerintah. Hal itu diwujudkan melalui penyajian konten media sosial dan penerbitan siaran pers yang informatif, akurat, serta mudah diakses masyarakat.

Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim yang telah memberikan kontribusi dalam pencapaian ini. Konsistensi menghadirkan informasi yang relevan dan sesuai kebutuhan publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama. Meski demikian, masih banyak hal yang perlu kita sempurnakan dalam menjalankan fungsi kehumasan, baik melalui komunikasi satu arah maupun dua arah, agar masyarakat semakin memahami informasi pembangunan ketenagakerjaan," ujar Faried dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Faried menjelaskan perkembangan teknologi digital membawa perubahan terhadap cara masyarakat memperoleh dan menyampaikan informasi. Kondisi ini menuntut pengelolaan kehumasan yang lebih adaptif, sehingga pesan pemerintah dapat diterima secara tepat oleh berbagai lapisan masyarakat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Biro Humas Kemnaker terus mendorong pengembangan strategi komunikasi yang tidak hanya berfokus pada penyebarluasan informasi, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan tanggapan.

Menurut Faried, penghargaan AMH bukan merupakan akhir dari upaya peningkatan kinerja kehumasan. Sebaliknya, pencapaian ini menjadi motivasi untuk menghadirkan layanan informasi yang semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel.

"Kami berkomitmen menjaga transparansi dan keterbukaan informasi publik, terutama di era digital ketika arus informasi bergerak semakin cepat. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.