JawaPos.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Ia menyebut pemindahan badak jawa dari habitat aslinya di ujung kulon, bila dalam konteks manusia ibarat memindahkan semua orang asli daerah tertentu ke wilayah lain yang sama sekali baru, yang tentu saja itu pelanggaran HAM berat.

"Misalnya Orang Papua dipindahkan ke Manado, semuanya, Papua dikosongkan, itu pelanggaran HAM berat," kata Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Dalam konteks hewan pun demikian, mengingat habitat asli badak jawa yang tersisa hanya di kawasan Ujung Kulon.

Menurutnya, rencana relokasi satwa langka tersebut tidak boleh dilakukan secara terburu-buru dan harus melalui kajian yang matang dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem.

Ia mengingatkan, pemindahan satwa dari habitat alaminya tidak serta-merta menjamin keberlangsungan hidup maupun keberhasilan perkembangbiakannya di lokasi baru.

Dalam memperkuat pandangannya, Pigai mencontohkan upaya pelestarian satwa liar di Rwanda, Afrika Tengah.

Ia menilai konservasi idealnya dilakukan dengan tetap mempertahankan satwa di lingkungan asalnya agar keberlangsungan hidup mereka dapat terjaga.

"Di Rwanda, itu satu-satunya negara di dunia yang harimaunya tinggal, hidup, dan menetap dilestarikan oleh negara di tempat asal-usulnya, Rwanda. Jadi, satu-satunya negara di dunia yang membuat kelestariannya itu di tempat asal-usulnya, ya di Rwanda," jelasnya.

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Berdasarkan contoh tersebut, Pigai berpandangan bahwa pemindahan badak jawa dari kawasan Ujung Kulon justru berpotensi bertentangan dengan prinsip pelestarian satwa.

Sebab, habitat asli merupakan bagian penting yang menentukan kemampuan hewan untuk bertahan hidup dan berkembang biak.

"Oleh karena itu, kalau di Ujung Kulon ada pemerintah atau siapa pun yang berusaha memindahkan mereka dari tempat kehidupannya, maka itu akan bertentangan dari sisi binatang atau jenis hewan," ucap dia.

Pigai kemudian mengaitkan persoalan pemindahan habitat tersebut dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Ia mengibaratkan pemindahan satwa secara paksa dari lingkungan asalnya dengan tindakan memindahkan suatu komunitas manusia secara sengaja ke tempat lain.

"Manusia kalau memindahkan secara paksa, dengan sadar dan sengaja, suatu komunitas dari tempat kehidupannya ke tempat yang lain, itu masuk kategori pelanggaran HAM berat dalam konteks HAM," ujarnya.

Pigai kembali mengingatkan agar rencana relokasi badak jawa tidak diputuskan tanpa perhitungan yang komprehensif.

Menurutnya, pemindahan satwa harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kemampuan adaptasi hingga kondisi ekosistem di lokasi tujuan.

"Pemindahan badak jawa ke tempat mana pun itu harus terukur. Harus terukur, ya," tegasnya.

Lebih lanjut, Pigai juga menaruh perhatian terhadap kemungkinan adanya kepentingan ekonomi di balik rencana pemindahan satwa dilindungi tersebut. Ia menduga wacana relokasi tidak terlepas dari kepentingan bisnis tertentu.

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Pigai menyebut pandangan itu didasarkan pada pengalamannya ketika menangani berbagai persoalan selama bertugas di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Menurut dia, kepentingan bisnis kerap menjadi salah satu faktor yang perlu ditelusuri dalam persoalan semacam itu.