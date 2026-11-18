JawaPos.com - Forum ASEAN-Russia Dialogue Forum of Women in High-Tech Industries digelar di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Senin (17/11).

Forum ini mempertemukan perempuan dari Rusia, Indonesia, Filipina, Kamboja, Myanmar, Laos, Singapura, Vietnam, dan Malaysia.

Hasil utamanya jelas. Ditetapkan sejumlah bidang prioritas kerja sama dalam teknologi nuklir, pendidikan teknik, digitalisasi, serta kewirausahaan perempuan.

Kesepakatan itu dituangkan dalam sejumlah perjanjian kerja sama baru dan Rencana Aksi Jakarta tentang Perempuan di Bidang Teknologi 2026.

Dihadiri Dubes Rusia Hingga Yenny Wahid Upacara pembukaan forum dihadiri Sergey Tolchenov, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Federasi Rusia untuk Republik Indonesia; Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia; Nita Yudi, Ketua AWEN Indonesia sekaligus Ketua BRICS Women's Business Alliance di Indonesia; serta perwakilan sejumlah asosiasi profesi terkemuka di Indonesia.

Perhatian khusus dalam forum ini juga diberikan pada peran asosiasi profesi perempuan dalam memperluas kemitraan internasional.

Yenny Wahid, Ketua Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) sekaligus Ketua ASEAN Confederation of Women's Organizations (ACWO) untuk periode 2027-2028 menyampaikan pendapatnya.

Menurut dia, persatuan dalam keberagaman bukan hanya semboyan nasional Indonesia, tetapi juga merupakan prinsip penting dalam kerja sama internasional.

"Dengan menyatukan pengalaman dan kapasitas perempuan dari negara-negara kita, kita dapat menciptakan berbagai peluang baru bagi pengembangan profesional mereka," ujar Yenny Wahid.

"Saya yakin dialog antara perempuan dari Rusia dan ASEAN akan menjadi landasan bagi terjalinnya kemitraan jangka panjang demi kepentingan generasi mendatang," imbuh dia.

Nuklir Butuh Perempuan Salah satu topik utama yang dibahas adalah prospek kerja sama Rusia-Indonesia dalam menyiapkan tenaga ahli nasional untuk mendukung pengembangan industri nuklir Indonesia.

Kepala Kantor Regional Rosatom State Corporation di Indonesia Anna Belokoneva mengatakan, program pengembangan energi nuklir Indonesia yang berskala besar dan ambisius, dengan target kapasitas terpasang sebesar 7 GW pada 2040 dan 35 GW pada 2060, membutuhkan pengembangan sumber daya manusia nasional yang kompeten.

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Hal itu untuk mendukung industri nuklir Indonesia di masa depan. Saat ini, lanjut dia, mahasiswa Indonesia, termasuk banyak perempuan muda, telah mengikuti program pendidikan Rosatom.

"Kami juga melibatkan mereka dalam berbagai inisiatif dan kegiatan kami, sehingga membuka peluang bagi generasi muda untuk membangun karier profesional di sektor nuklir," kata Anna Belokoneva.

Dalam sesi diskusi tematik, para peserta berbagi pengalaman dari negara masing-masing mengenai pengembangan industri strategis, penyiapan tenaga profesional di bidang STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika), percepatan transformasi digital, serta penguatan kerja sama teknologi internasional.

Bukan Sekadar Bertukar Pengalaman Kepala Rosatom Women's Community, sekaligus Anggota Dewan Eurasian Women's Forum Alexandra Ryabykh menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, telah membangun landasan kerja sama yang kuat dengan mitra-mitra kami di Indonesia.

Saat ini, pengalaman tersebut memungkinkan pihaknya untuk meningkatkan kemitraan ke tingkat yang lebih tinggi sekaligus memperluas kolaborasi dengan perempuan dari negara-negara ASEAN lainnya.

"Bagi kami, hal yang terpenting bukan sekadar bertukar pengalaman, melainkan juga mengembangkan proyek-proyek bersama yang konkret," papar Alexandra Ryabykh.

Salah satu contohnya menurut dia adalah kompetisi internasional proyek lingkungan yang digagas perempuan bertajuk Green Future International Women's Environmental Projects Competition.

Saat ini hal itu sudah dikembangkan di negara-negara BRICS dan negara mitra. Pihaknya melihat potensi besar bagi perempuan dari kawasan Asia Tenggara untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif.

"Langkah praktis selanjutnya adalah mengimplementasikan Rencana Aksi Jakarta yang telah disusun oleh para peserta forum," ujar Alexandra Ryabykh.

Career Lab: Dari Kelas Ke Ruang Keputusan Bagian lain dari rangkaian kegiatan forum adalah Career Lab bertajuk From STEM Education to Decision-Making in Industry (Dari Pendidikan STEM hingga Pengambilan Keputusan di Industri).

Kepala Departemen Pemberdayaan Perempuan Indonesian Nuclear Society (HIMNI) Profesor Geni Rina Sunaryo menambahkan, penting untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam bidang STEM sejak usia dini.

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Mereka diperkenalkan pada berbagai profesi di bidang teknik dan sains, termasuk energi nuklir.

"Tanggung jawab kita bersama adalah memastikan mereka memiliki akses terhadap pengetahuan, dukungan, dan pendampingan agar dapat menentukan jalur karier dengan penuh keyakinan," ungkap Geni Rina Sunaryo.

Sebagai bagian dari International Council for Supporting and Developing Women in Industry and Technology, lanjut dia, dengan dukungan Rosatom Women's Community, pihaknya menyelenggarakan seminar edukasi 'Girls in STEM' bagi siswi sekolah dan mahasiswi.

Hasil konkret penting lainnya dari forum ini adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Rosatom Women's Community dengan sejumlah asosiasi profesi dan bisnis dari Indonesia dan Filipina.