JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan Polri mulai menemukan titik terang mengenai keterkaitan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan indikasi tindak pidana makar.

"Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang," kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11).

Yusril menegaskan pemerintah menghormati proses hukum yang tengah dilakukan kepolisian. Menurutnya, aparat perlu bekerja secara hati-hati dalam mengusut perkara tersebut, mengingat dugaan makar merupakan persoalan hukum serius yang membutuhkan pembuktian secara menyeluruh.

Dia juga mengakui, dugaan penyadapan terhadap Presiden oleh sejumlah pihak hingga kini belum sepenuhnya terungkap ke publik. Karena itu, Yusril meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan proses penyidikan tanpa terburu-buru menarik kesimpulan.

Menurut Yusril, perkembangan perkara nantinya akan terlihat dari proses hukum terhadap para tersangka. Kepolisian juga masih membuka adanya penetapan tersangka baru apabila ditemukan bukti yang cukup.

Lebih lanjut, Yusril berharap penyidik dapat mengungkap secara utuh bagaimana hasil penyadapan tersebut diperoleh dan dimanfaatkan. Termasuk menelusuri pihak-pihak yang menerima atau menggunakan informasi hasil penyadapan serta tujuan di balik tindakan tersebut.

"Dari situ memang pasal-pasal makar itu akan dikenakan, tetapi saya kira terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang," jelasnya.

Sebagai informasi, dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.