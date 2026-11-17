JawaPos.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyampaikan tujuh tuntutan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait kebijakan moderasi konten di media sosial.

Mereka meminta pemerintah lebih transparan dalam melakukan pembatasan konten serta menjamin perlindungan kebebasan berekspresi masyarakat di ruang digital.

Tuntutan tersebut disampaikan dalam agenda debat publik di Jakarta, Selasa (17/11).

Namun, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tidak hadir dalam agenda yang membahas kebijakan moderasi konten tersebut.

Direktur Eksekutif Remotivi Yovantra Arief mengatakan, pihaknya masih menunggu kesediaan Komdigi untuk membuka dialog secara langsung dengan masyarakat.

“Kini bolanya ada di Komdigi, jika menteri Meutya serius akan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang dipimpinnya, maka kami tunggu undangan debat terbuka dari Komdigi,” ungkap Yovantra dalam keterangan yang diberikan kepada JawaPos.com, Selasa (17/11).

Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden juga menilai dialog terbuka diperlukan agar pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang mendapat keberatan dari masyarakat.

“Debat terbuka adalah cara paling sederhana sekaligus efektif untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan akuntabilitas Komdigi secara langsung dalam menanggapi keberatan publik,” ungkapnya.

Adapun tujuh tuntutan yang disampaikan masyarakat sipil kepada Komdigi meliputi:

1. Menghentikan praktik moderasi konten yang dinilai sewenang-wenang terhadap ekspresi kritis masyarakat di media sosial.

2. Membuka seluruh informasi mengenai permintaan pemutusan akses melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN) kepada publik.

3. Memastikan setiap pembatasan konten disertai pemberitahuan dan alasan yang jelas, serta menyediakan mekanisme banding dan pemulihan konten maupun akun yang dibatasi secara tidak sah.

4. Mengevaluasi aturan pembatasan konten, khususnya penggunaan istilah multitafsir seperti meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum yang berpotensi membatasi kritik publik.

5. Menghentikan pelibatan masyarakat yang hanya bersifat formalitas dalam proses revisi regulasi tata kelola digital. Pemerintah diminta melibatkan warga secara inklusif dan bermakna.

6. Menerapkan tata kelola ruang digital berbasis hak asasi manusia (HAM) dengan memastikan setiap pembatasan memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

7. Membuka ruang dialog secara langsung dengan publik agar Menteri Komdigi bersedia mempertanggungjawabkan kebijakan moderasi konten yang diterapkan kementeriannya.

Tuntutan tersebut dilatarbelakangi hasil pemantauan Remotivi dan SAFEnet selama April hingga Oktober 2026.

Dalam periode tersebut, tercatat 127 konten mengalami moderasi di media sosial. Sebanyak 94 konten atau 74 persen di antaranya dimoderasi atas permintaan Komdigi.