JawaPos.com - Pemerintah memastikan rencana pemindahan populasi Badak Jawa Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Langkah relokasi ini dipastikan harus melalui kajian ilmiah komprehensif guna menjamin kelangsungan hidup satwa langka tersebut di habitat baru.

Pemerintah menegaskan bahwa ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, pasokan air, kubangan, ruang jelajah, hingga jaminan keamanan merupakan prasyarat mutlak yang wajib dipenuhi. Selain itu, kajian mendalam juga harus memperhitungkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar serta persaingan sumber daya dengan satwa lain, khususnya banteng.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) Muhamad Hidayat menjelaskan, kawasan Alas Purwo saat ini masih berada dalam tahap evaluasi potensi dan memerlukan penelitian lanjutan.

"Keselamatan setiap individu Badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," ujar Hidayat dalam keterangannya pada Selasa (17/11).

Urgensi Pencarian Habitat Kedua Badak Jawa Ujung Kulon

Pemerintah memandang pencarian habitat alternatif sebagai langkah mendesak mengingat seluruh populasi Badak Jawa Ujung Kulon saat ini hanya terkonsentrasi di satu titik dengan jumlah total kurang dari 100 ekor.

Konsentrasi populasi di satu wilayah rentan ini membuat spesies tersebut menghadapi risiko tinggi terhadap ancaman bencana alam, seperti potensi tsunami di Selat Sunda dan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Selain faktor bencana, rendahnya keragaman genetik akibat perkawinan sedarah (inbreeding) yang dilaporkan telah mencapai 58,5 persen juga menjadi tantangan konservasi yang serius. Upaya mencari lokasi hunian alternatif bagi satwa ini sebenarnya telah dirintis sejak dekade 1980-an, termasuk melalui pengkajian kawasan Gunung Honje dan Cikepuh.

Komitmen mengedepankan pendekatan berbasis sains dan perlindungan satwa ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden dalam forum COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026. Pemerintah memastikan bahwa seluruh keputusan teknis terkait relokasi nantinya akan berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan berdasarkan rekomendasi para ahli.

Selama proses penelitian dan kajian berlangsung, fokus utama pemerintah tetap diarahkan pada optimalisasi perlindungan serta penguatan sistem patroli di Ujung Kulon sebagai rumah utama satwa bercula satu tersebut.