JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan 11 ruas jalan tol yang akan dibuka secara fungsional tanpa tarif untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengatakan Kementerian PU menyiapkan 11 ruas jalan tol fungsional tanpa tarif dengan total panjang 244,95 km.

“Sebagian besar jalan tol difungsionalkan dengan skema dua jalur dua arah untuk kendaraan Golongan I nonbus,” ujar Diana ketika dihubungi JawaPos.com, Selasa (17/11).

Adapun, 11 ruas jalan tol yang disiapkan untuk dibuka secara fungsional selama Nataru 2026–2027 sebagai berikut:

Jalan Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum sepanjang 23,88 km.

Jalan Tol Rengat–Pekanbaru segmen Bypass Pekanbaru–IC Siak sepanjang 13,47 km.

Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 1–5 Kramasan–Betung sepanjang 69,19 km.

Jalan Tol Serang–Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung–Cileles sepanjang 24,18 km.

Jalan Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg Ramp 1 JC Sedyatmo sepanjang 1,53 km. Jalan Tol Ciawi–Sukabumi Seksi 3 Cibadak–Sukabumi Barat sepanjang 13,70 km.

Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Selatan Seksi 6 Kutanegara–Sadang sepanjang 8,50 km.

Jalan Tol Yogyakarta–Bawen, yakni Seksi 1 JC Sleman–SS Banyurejo sepanjang 8,80 km dan Seksi 6 SS Ambarawa–JC Bawen sepanjang 4,27 km.

Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo Paket 1.2B Prambanan–Purwomartani dan Paket 2.2B Trihanggo–JC Sleman sepanjang 14,73 km.

Jalan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi Seksi 3 Paiton–Besuki sepanjang 25,60 km.

Akses Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3A, 3A2, 3B, 3B2, 5A, 5B, dan Jembatan Pulau Balang sepanjang 38,63 km. Diana menjelaskan, terdapat sejumlah ruas yang memiliki pengaturan operasional khusus.

Jalan Tol Ciawi–Sukabumi Seksi 3 Cibadak–Sukabumi Barat direncanakan beroperasi dengan skema dua lajur satu arah untuk kendaraan Golongan I nonbus.

Sementara itu, Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Selatan Seksi 6 Kutanegara–Sadang sepanjang 8,50 km akan difungsionalkan dengan skema satu arah menuju Jakarta.

Adapun Seksi 3–5 belum dibuka karena masih terdapat pekerjaan konstruksi pada jalur utama.

Ia mengatakan, pelaksanaan fungsional jalan tol tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas di lapangan serta mempertimbangkan hasil koordinasi dan diskresi Kepolisian.

“Pengaturan operasional, termasuk waktu dan skema pembukaan jalan tol, akan dilakukan secara situasional selama periode pelayanan Nataru dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kelancaran perjalanan pengguna jalan,” ujarnya.

Seluruh Tol Fungsional Dibuka Gratis Kementerian PU memastikan seluruh 11 ruas jalan tol yang dibuka secara fungsional selama periode Nataru 2026–2027 dapat dilintasi masyarakat tanpa tarif atau gratis.

Kebijakan tersebut menjadi upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan akses perjalanan, meringankan biaya perjalanan masyarakat, serta menyediakan alternatif jalur guna mengurangi potensi kepadatan lalu lintas.

“Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan Kementerian PU dalam memberikan kemudahan akses perjalanan dan meringankan beban biaya perjalanan masyarakat, sekaligus menyediakan alternatif jalur perjalanan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas pada jalur-jalur utama,” ungkapnya.

Diana menjelaskan, dari 11 ruas yang disiapkan, terdapat empat ruas yang telah melaksanakan Uji Laik Fungsi (ULF) dan saat ini masih dalam tahap penyempurnaan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sebelum penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Keempat ruas tersebut meliputi Jalan Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum, Jalan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi Seksi 3 Paiton–Besuki, Jalan Tol Serang–Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung–Cileles, serta Jalan Tol Yogyakarta–Bawen Seksi 6 SS Ambarawa–JC Bawen.

Sementara itu, delapan ruas lainnya akan dibuka sementara selama periode Nataru untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas.

Setelah masa pelayanan berakhir, ruas-ruas tersebut akan ditutup kembali dan pekerjaan konstruksi dilanjutkan hingga selesai.

Kementerian PU menegaskan, pelaksanaan operasional jalan tol fungsional akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas di lapangan serta hasil koordinasi dan diskresi Kepolisian.