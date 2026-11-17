JawaPos.com - Indonesia bersama enam negara Asia lainnya tengah mendorong penguatan pasar karbon domestik. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah membangun sistem perdagangan emisi yang lebih kredibel sekaligus membuka peluang kerja sama pasar karbon di tingkat regional.

Inisiatif itu dibahas dalam peluncuran policy paper hasil kolaborasi Global Green Growth Institute (GGGI) dan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki 9-20 November 2026.

Kajian bertajuk Emerging Trends, Policy Signals and Pathways for Credible Carbon Pricing: China, Japan, Republic of Korea, Indonesia, Philippines, Thailand, and Vietnam tersebut memetakan kesiapan tujuh negara dalam mengembangkan Sistem Perdagangan Emisi atau Emissions Trading System (ETS).

Dalam kajian itu, terdapat tiga aspek yang menjadi perhatian utama untuk memperkuat pasar karbon. Ketiganya meliputi penyelarasan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi (MRV), perluasan sektor yang tercakup dalam perdagangan emisi, serta penguatan sinyal harga karbon.

Ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk membangun pasar karbon domestik yang kredibel. Fondasi yang lebih selaras juga dapat membuka jalan bagi keterhubungan pasar karbon antarnegara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, kolaborasi antarnegara diperlukan untuk mempercepat pengembangan pasar karbon melalui penyelarasan regulasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan.

“Kerja sama regional antara negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara akan menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong pengembangan pasar karbon melalui kerja sama regulasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan. Pada akhirnya, pasar karbon dapat mendukung agenda terkait iklim dengan memobilisasi pembiayaan transisi dan menciptakan insentif bagi penurunan emisi,” ujar Elen, dikutip Selasa (17/11).

Sekretaris Eksekutif ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana menilai, penetapan harga karbon dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu negara mencapai target penurunan emisi dan nol emisi bersih.

Menurutnya, pemberian nilai ekonomi terhadap emisi gas rumah kaca dapat mendorong penggunaan energi yang lebih bersih sekaligus memengaruhi keputusan bisnis dan investasi.

Dia menegaskan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik telah memperkuat Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) serta menetapkan target nol emisi bersih jangka panjang. Namun, untuk mencapai target tersebut diperlukan instrumen yang tepat, dan penetapan harga karbon merupakan salah satunya.

“Dengan menetapkan harga atas emisi gas rumah kaca, negara dapat mendorong solusi energi yang lebih bersih, memengaruhi keputusan bisnis dan investasi, serta menghasilkan penerimaan negara yang dapat diinvestasikan kembali untuk aksi iklim dan transisi yang berkeadilan,” ujar Armida.

Sementara itu, Direktur Eksekutif GGGI Sang-Hyup Kim menyebut negara-negara Asia memiliki tingkat perkembangan pasar karbon yang berbeda. Meski demikian, seluruhnya memiliki tujuan serupa dalam membangun mekanisme penetapan harga karbon yang dapat dipercaya.

“Pasar karbon di Asia berada pada tahap perkembangan yang berbeda-beda, tetapi memiliki arah dan tujuan yang sama. Dengan menyelaraskan fondasi penetapan harga karbon yang kredibel, negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara dapat bergerak menuju keterhubungan pasar karbon yang membuka lebih banyak peluang bagi semua pihak. GGGI berkomitmen untuk mendukung negara-negara dalam membangun fondasi tersebut,” ujar Sang-Hyup.

Policy paper tersebut merupakan bagian dari proyek East Asia Carbon Market Collaboration for Developing Asia yang dimulai pada September 2025. Penyusunannya melibatkan konsultasi dengan pemerintah, regulator, pelaku usaha, akademisi, lembaga pemikir, serta praktisi pembangunan pada Agustus dan September 2026.

Konsultasi dilakukan di enam negara, yakni Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Sementara itu, hasil kajian akan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Carbon Finance Diagnostic Report 2027.