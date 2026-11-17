JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan, Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum menyerahkan nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Hal ini disampaikan Yusril menyusul kesepakatan perubahan jadwal pemilihan Wakil Presiden, dari sebelumnya direncanakan pada 2 Desember 2026, diundur menjadi 9 Desember 2026.

"Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 November adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu," kata Yusril di Jakarta, Selasa (17/11).

Yusril menjelaskan, belum diserahkannya nama kandidat tersebut tidak terlepas dari tahapan administratif dan mekanisme pencalonan yang harus dipenuhi. Selain itu, agenda kenegaraan Prabowo di luar negeri turut memengaruhi waktu untuk melakukan pembahasan bersama partai politik pengusung.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, UU MD3, serta Peraturan Tata Tertib MPR, Presiden harus menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 14 hari sebelum pemilihan dilaksanakan.

Jika pemilihan tetap digelar sesuai jadwal awal pada 2 Desember 2026, Presiden seharusnya sudah menyerahkan dua nama kandidat paling lambat 18 November.

Namun, Prabowo saat ini tengah menjalankan agenda kunjungan luar negeri untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, yang kemudian dilanjutkan dengan KTT APEC di Shenzhen, Tiongkok. Presiden dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Kamis, 19 November mendatang.

"Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu," ujarnya.

Yusril menambahkan, pertemuan Prabowo dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Bogor beberapa waktu lalu belum dapat dianggap sebagai pembahasan resmi terkait pengusulan calon pengganti Wakil Presiden.

"Walaupun sudah ada rapat dengan partai-partai di Istana Bogor beberapa hari yang lalu, secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024," bebernya.

Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa mekanisme pengusulan kandidat harus mengikuti ketentuan dalam UU MD3. Berdasarkan aturan tersebut, dua calon Wakil Presiden harus diusulkan kepada Presiden oleh satu partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, seluruh tahapan pencalonan perlu dijalankan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun potensi cacat hukum dalam proses pemilihan nantinya.

Sementara itu, mengenai sejumlah nama yang mulai bermunculan dalam bursa calon Wakil Presiden, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, lanjut dia, hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, pembicaraan yang berkembang di masyarakat belum menjadi bagian dari proses pencalonan secara formal.

Dia menegaskan, kewenangan untuk menentukan sekaligus mengajukan dua kandidat kepada MPR sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Karena itu, pihak lain tidak dapat mencampuri kewenangan tersebut.