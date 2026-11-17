JawaPos.com - Istilah Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menjadi sorotan, usai dikaitkan dengan rencana relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUG), Kabupaten Pandeglang Banten ke Banyuwangi Jawa Timur.

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menjadi salah satu instrumen penting dalam tata kelola pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia.

Penetapan WUP menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan wilayah yang dapat ditindaklanjuti menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Meski demikian, penetapan suatu kawasan sebagai WUP tidak serta-merta membuat wilayah tersebut bisa langsung ditambang atau diberikan kepada perusahaan untuk kegiatan eksploitasi.

WUP merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan yang dapat diusahakan untuk kegiatan pertambangan.

Penetapannya mempertimbangkan potensi sumber daya mineral dan batu bara, kondisi geologi, tata ruang, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, WUP menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan WIUP. Wilayah tersebut dapat mencakup potensi pertambangan mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, hingga batuan.

Perbedaan WUP dan WIUP WUP dan WIUP memiliki kedudukan yang berbeda dalam proses perizinan pertambangan. WUP merupakan wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan usaha pertambangan, sedangkan WIUP merupakan bagian dari WUP yang telah ditentukan untuk kegiatan usaha pertambangan.

Dengan demikian, penetapan WUP belum memberikan hak kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan. Pelaku usaha masih harus memperoleh WIUP dan memenuhi ketentuan perizinan, termasuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Penetapan WIUP juga harus melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk jenis wilayah tertentu, pemberian WIUP dapat dilakukan melalui mekanisme lelang.

Bagaimana Tahapan Penetapan WUP? Secara umum, prosesnya diawali dengan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) berdasarkan hasil kajian potensi geologi dan pertimbangan tata ruang. WP kemudian dibagi ke dalam sejumlah kategori, salah satunya WUP.

Setelah WUP ditetapkan, pemerintah dapat menentukan bagian wilayah yang akan menjadi WIUP. Penetapan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, luas wilayah, serta aspek teknis dan ketentuan hukum.

Tahap berikutnya adalah pemberian izin usaha pertambangan kepada pihak yang memenuhi persyaratan. Setelah memperoleh IUP dan memenuhi persyaratan operasional serta lingkungan, pemegang izin dapat menjalankan kegiatan pertambangan sesuai tahapan yang diizinkan.

WUP Berbeda dengan WPN Selain WUP, terdapat pula Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dalam pengaturan wilayah pertambangan. WPN merupakan wilayah yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

Berbeda dengan WUP yang menjadi dasar penetapan WIUP, WPN dapat ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam jalur tersebut, penetapan WUPK menjadi dasar untuk menentukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), sebelum kemudian diberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).