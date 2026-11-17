JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pihaknya akan mengkaji baik dan buruknya atau "plus-minus" terkait wacana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon, Banten, untuk keluar dari tempat asalnya.

Dia mengatakan, semua pihak juga perlu mengkaji permasalahannya konservasi hingga perlindungan satwa langka. Nantinya, kata dia, DPR RI juga akan berbicara dengan pemerintah daerah tempat habitat badak Jawa itu.

"Di DPR dalam hal ini nanti di Komisi IV, dan juga nanti kementerian terkait, juga pemerintah daerah baik Kabupaten Pandeglang maupun juga Provinsi Banten, untuk sama-sama mengkaji," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11).

Menurut dia, DPR RI pun akan mengoordinasikan semua pihak untuk mencari solusi atas timbulnya wacana pemindahan satwa langka tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon lokasi yang sangat potensial untuk dikaji sebagai habitat kedua badak Jawa.

Namun, Kemenhut menegaskan gagasan menjadikan TN Alas Purwo sebagai habitat kedua badak jawa, TN Ujung Kulon masih berada pada tahap wacana dan belum disertai rencana terperinci.