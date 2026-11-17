JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa wacana yang muncul terkait Badak Jawa murni didorong oleh strategi konservasi jangka panjang, yakni berupa pengembangan habitat kedua selain Ujung Kulon.

Pernyataan itu sekaligus membantah spekulasi terkait potensi tambang di sekitar wilayah Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

Langkah ini diambil untuk memitigasi risiko kepunahan pemilik nama ilmiah Rhinoceros sondaicus itu akibat ancaman bencana alam di TNUK.

Gagasan yang sebelumnya disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dinilai Kemenhut sebagai wujud komitmen pemerintah.

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Populasi Badak Jawa yang saat ini hanya terpusat di Ujung Kulon sangat rentan terhadap gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas vulkanik.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa pemerintah terus memperkuat perlindungan di habitat asli sembari membuka ruang kajian ilmiah.

"Pernyataan Bapak Utusan Khusus Presiden mencerminkan komitmen kuat Pemerintah untuk memastikan Badak Jawa tetap lestari. Semangat tersebut menjadi landasan untuk memperkuat perlindungan di Ujung Kulon sekaligus menelaah secara ilmiah peluang pengembangan habitat kedua bagi keberlangsungan spesies ini," ujar Ristianto.

Alas Purwo Masuk Radar Kajian Dalam proses penjajakan, Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur menjadi salah satu lokasi alternatif yang dipertimbangkan.

Namun, Kemenhut memastikan bahwa hingga tahap ini belum ada rencana teknis pemindahan satwa.

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Penetapan lokasi, jumlah individu, metode, hingga waktu pelaksanaan masih memerlukan pendalaman menyeluruh.

Seluruh keputusan nantinya wajib merujuk pada rekomendasi para ahli serta kesiapan ekosistem setempat.

Ristianto mengungkapkan bahwa wacana pembentukan habitat kedua sebenarnya telah menjadi perhatian dunia konservasi sejak beberapa dekade lalu.

Penilaiannya mencakup kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan dan air, risiko penyakit, hingga aspek sosial masyarakat sekitar.

"Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penilaian risiko yang memadai. Keselamatan satwa serta kemampuan habitat untuk mendukung populasi yang sehat dan berkembang secara berkelanjutan menjadi pertimbangan utama," jelas Ristianto.

Jika kajian ilmiah menyatakan layak, pemilihan individu akan mempertimbangkan faktor kesehatan, umur, jenis kelamin, dan keragaman genetik.

Di sisi lain, penguatan pengelolaan juga terus dimatangkan melalui Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan TNUK.

Ujung Kulon Tetap Jadi Benteng Utama Kemenhut memastikan bahwa penjajakan lokasi baru tidak akan menggeser posisi Taman Nasional Ujung Kulon sebagai rumah utama Badak Jawa.

Upaya pengamanan dari perburuan liar, pemulihan habitat, dan pemantauan populasi tetap dijalankan secara ketat.

"Perlindungan Ujung Kulon dan penjajakan habitat kedua merupakan dua upaya konservasi yang saling melengkapi. Ujung Kulon tetap harus dijaga sebagai habitat utama Badak Jawa, sementara setiap peluang pengembangan populasi tambahan dipersiapkan secara hati-hati dan bertanggung jawab," tutur Ristianto.

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Tepis Spekulasi Potensi Mineral Merespons pertanyaan publik yang mengaitkan rencana ini dengan dugaan potensi mineral di Ujung Kulon, Kemenhut memberikan bantahan.

Gagasan habitat kedua sama sekali tidak menjadi celah untuk mengubah peruntukan maupun mengurangi status perlindungan kawasan konservasi TNUK.

Masyarakat diimbau untuk menyikapi isu potensi mineral secara cermat dan hanya merujuk pada data resmi instansi berwenang.

Status hukum TNUK sebagai kawasan konservasi tetap mengikat penuh sesuai peraturan perundang-undangan.